Ida Platano e Alessandro Vicinanza, primi problemi a Uomini e donne?/ Riccardo…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, passione a Uomini e Donne?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più vicini. La frequentazione tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e donne continua. Colpita dalla dichiarazione d’amore di Alessandro, Ida ha scelto di dare una seconda possibilità a quello che è stato il loro rapporto nella scorsa stagione. Appuntamento dopo appuntamento, Ida sta provando a fidarsi di Alessandro con cui spera di poter vivere una grande storia d’amore. Una frequentazione che sta affrontando già diversi problemi con l’intromissione, in studio, di Roberta Di Padua che aveva creduto nella frequentazione con il cavaliere.

Alessandro, però, nonostante ci abbia provato, non è riuscito a chiudere definitivamente il capitolo Ida e, dopo aver ammesso di essere innamorato, ha deciso di provare a conquistare definitivamente il suo cuore.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: scoppia finalmente la passione?

Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza, nonostante i vari appuntamenti, non sono ancora riusciti a scambiarsi un bacio. Pur essendoci attrazione fisica, i due stanno provando ad andarci piano. Una scelta consapevole quella di Ida che, non provando gli stessi sentimenti di Alessandro, non vuole illuderlo e vuole prima essere sicura di ciò che prova prima di tuffarsi nuovamente e totalmente nel rapporto.

Nella nuova puntata di Uomini e donne, Ida e Alessandro, al centro dello studio, racconteranno nuovi dettagli del loro rapporto. Dopo essere usciti senza avere un contatto fisico, si saranno finalmente lasciati andare alla passione? Lo scopriremo nel corso del nuovo appuntamento del dating show di canale 5.

