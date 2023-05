Ida Platano e Alessandro Vicinanza/ Prove di convivenza e dichiarazioni d’amore…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: prove di convivenza dopo Uomini e Donne?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono sempre più innamorati l’uno dell’altra. Dopo aver lasciato Uomini e Donne, la coppia sta facendo ricredere anche i più scettici mostrandosi molto unita e affiatata sui social. Pur non vivendo insieme, l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over trascorrono diverso tempo insieme. Alessandro raggiunge spesso Ida a Brescia e lo stesso fa Ida che, solo pochi giorni fa ha trascorso del tempo a Salerno. Tra Brescia e la città campana, così, la coppia fa le prove di convivenza in attesa del passo decisivo.

Tornata a Brescia, infatti, l’ex dama, parlando con i fan, ha ammesso di sentire sempre la mancanza di Alessandro che, tuttavia, rivedrà molto presto. Per la coppia, dunque, l’estate potrebbe essere l’occasione giusta per dare una svolta al rapporto e decidere se cominciare una convivenza a Brescia dove Ida vive e lavora o a Salerno dove invece vive Alessandro.

La dedica di Ida Platano ad Alessandro Vicinanza

Ida Platano, da sei mesi, sfoggia sui social un sorriso sereno, frutto del suo amore con Alessandro Vicinanza. I dubbi e le paure del passato sembrano ormai totalmente superati. Dopo la sofferenza provata per la fine della storia con Riccardo Guarnieri e la paura di tuffarsi in una nuova relazione, con Alessandro, Ida ha deciso di provarci seriamente e, ad oggi, i due sono davvero molto innamorati e uniti.

Nonostante tutto, però, i rumors su presunte crisi di coppia ci sono sempre, ma a tutti i pettegolezzi l’ex dama del trono over risponde dichiarando pubblicamente il proprio amore per il fidanzato. “Sentire la mancanza di una persona è il modo in cui il tuo cuore ti dice che la ami”, le dolci parole della Platano.

