Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ Il gesto che insinua il dubbio

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza lontani: esplode il gossip sulla coppia

Nell’attesa del ritorno tv di Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza lascerebbero intendere di essere nel mezzo di una crisi d’amore. O almeno questo é il timore dei fan della coppia uscente del trono over di Uomini e donne, dal momento che diversi particolari social farebbero ora pensare ad un preannunciato addio tra gli ex Uomini e donne. Dopo essersi dati l’esclusiva di coppia, uscendo di scena dal dating show sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi come nuovi fidanzati, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono volati a Miami. Nel mezzo di un viaggio d’oltreoceano, gli ormai ex Uomini e donne si sono dedicati alle avventure di Miami beach e alla sua bellezza paesaggistica suggestiva, mostrando via social, in primis ai follower, di amarsi alla follia. Tanto da voler celebrare insieme il loro amore, per dare così inizio con rinnovato ottimismo e il benvenuto al nuovo anno 2023. Ma qualcosa potrebbe essere evoluto in negativo, tra la parrucchiera bresciana e il salernitano.

E ad insinuare il dubbio su una preannunciata rottura tra gli ex Uomini e donne sono ora delle mancate attenzioni di coppia, che non passano inosservate sotto l’occhio pubblico indiscreto dei social.

Ida Platano e quel messaggio dallo sfondo black che spazzerebbe ogni dubbio

Dallo scorso 6 febbraio 2023, Alessandro Vicinanza non posta più alcun nuovo stato di coppia e non si lascia immortalare con Ida Platano in foto. L’ultima foto ritrae il salernitano con la bresciana mentre sono alle terme di Bormio e in teneri atteggiamenti di coppia. Ma non é tutto. Tra le Instagram stories, anche Ida Platano farebbe pensare che possa esservi una crisi d’amore in corso tra lei e Alessandro Vicinanza.

Una storia dallo sfondo nero e dalla caption sibillina: “Deludiamoci con rispetto”. Cosa vorrà dire tra le righe riportate sul re dei social, la storica dama di Uomini e donne? Che una preannunciata rottura possa evolvere in un rientro in studio TV, a Uomini e donne, dei due (forse ex) – nel parterre del trono over- non é un’ipotesi azzardata.

