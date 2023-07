Ida Platano e Alessandro Vicinanza smentiscono la crisi dopo Uomini e Donne/ “Litighiamo ma ci si ritrova”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, niente crisi per la coppia di Uomini e Donne: lui chiarisce

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono in crisi? È questa l’indiscrezione che circola ormai da giorni e che vuole la coppia nata a Uomini e Donne sempre più distante. Qualche giorno fa è stata una una storia sibillina pubblicata su Instagram dall’ex cavaliere del trono Over a scatenare tra i fan della coppia l’allarme.

Ida Platano, vacanze solitarie finite/ Poi la riflessione sull'amore: "Ho conosciuto una coppia e..."

“La differenza tra cose ed eventi è che le cose permangono nel tempo mentre gli eventi hanno durata limitata. Un prototipo di una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà mai domani, mentre un bacio è un evento. Non ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di sassi, non di baci.” aveva scritto Alessandro, facendo subito intendere di un possibile momento difficile nel rapporto con Ida. A qualche giorno da questo messaggio, ecco però arrivare l’attesissima smentita.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi?/ Spunta un dettaglio che preoccupa i fan, ma...

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in vacanza a Capri: amore a gonfie vele per la coppia

Niente crisi per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. A confermarlo sono proprio alcune foto pubblicate dall’ex cavaliere su Instagram, che lo immortalano insieme a Ida nella bellissima location di Capri. Gli scatti sono affiancati da una didascalia che sembra rivelare che qualche momento difficile nella coppia c’è stato ma che tutto è stato superato. Queste le parole di Alessandro: “In 2 è tutto lì. Si ama in 2. Si litiga in 2. Si ha voglia in 2. Ci si ritrova in 2. Love you Ida. Io + te”. Negli scatti i due si abbracciano di fronte al tramonto di Capri, mentre si godono questi giorni di vacanza

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono lasciati?/ Lei va in vacanza da 'single' e..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Vicinanza (@ale__vi83)













© RIPRODUZIONE RISERVATA