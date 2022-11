IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ “Ho conosciuto la madre…”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: arriva il gesto importante

Colpo di scena a Uomini e Donne. Durante il confronto a distanza con Riccardo Guarnieri, Alessandro Vicinanza racconta di aver fatto conoscere la madre ad Ida. “L’ho sentita al telefono e mi ha detto che, d’ora in poi, sarà lei a regalarmi i fiori e non il figlio”, ha svelato la dama del trono over don un grandissimo sorriso.

Un passo importante quello tra Ida e Alessandro che, tuttavia, ha ammesso di essere infastidito dalle reazioni forti che ha Ida ogni volta che discute con Riccardo Guarnieri che, infastidito dal racconto dell’incontro telefonico tra la Platano e la madre di Alessandro, si alza dal proprio posto lasciando lo studio (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

La storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua ad appassionare il pubblico di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, dopo la dichiarazione d’amore di lui, stanno continuando a conoscersi. Oltre a vedersi a Roma in occasione delle registrazioni, Ida e Alessandro stanno provando anche a ritagliarsi del tempo per viversi anche in altri momenti della settimana.

La coppia, recentemente, ha anche trascorso alcuni giorni a Brescia e, nello studio del programma di Maria De Filippi, hanno raccontato di essere stati molto bene insieme. Tra i due ci sono stati diversi baci, ma per il momento, pare che i due non abbiano ancora vissuto momenti intimi per scelta di Ida.

Cosa accadrà tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza nella nuova puntata del programma di canale 5? Stando alle anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, pare che tra la dama e il cavaliere del trono over i problemi siano all’ordine del giorno.

A rendere problematico il rapporto tra i due è la presenza in studio di Riccardo Guarnieri da una parte e di Roberta Di Padua dall’altra. Riccardo non perde occasione per confrontarsi con Ida la quale non nasconde di essere ancora infastidita dal loro trascorso. Dall’altra parte, invece, Roberta punzecchia spesso Ida e Alessandro non credendo affatto nel loro rapporto.

