Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Ancora liti in studio?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza senza pace a Uomini e donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza non riescono a trovare pace a Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del dating show di canale 5, dopo aver vissuto una puntata ricca di tensioni con Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, tornano al centro dello studio. Al termine della puntata di ieri, Ida e Alessandro non sono più usciti insieme perchè la dama era arrabbiata per gli sguardi tra Alessandro e Roberta.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, LITE A UOMINI E DONNE/ Maria: "Lui ha paura..."

Maria De filippi esorta così Vicinanza e la Di Padua ad avere un confronto per mettere un punto alla situazione e provare ad andare avanti, l’uno con Ida e l’altra provando a conoscere altre persone.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: tregua con Roberta Di Padua?

Seguendo il consiglio di Maria De Filippi, Alessandro Vicinanza decide di ballare con Roberta Di Padua per poter avere un chiarimento con lei senza l’intromissione di altre persone. Nel vedere Alessandro e Roberta al centro dello studio, Ida si alza dal proprio posto e lascia lo studio.

Riccardo Guarnieri, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ "Ti prendi gioco degli..."

Nel vedere la Platano andare via dallo studio, Alessandro la segue per potersi chiarire nuovamente. Cosa accadrà nuovamente tra i due? Dietro le quinte litigheranno o troveranno un modo per chiarirsi definitivamente e andare avanti con la loro conoscenza? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.

