Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Cene e appuntamenti, ma…

Alessandro Vicinanza e Ida Platano: la frequentazione continua a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza e Ida Platano continuano a frequentarsi a Uomini e Donne dopo la confessione del cavaliere del trono over che ha ammesso di essere innamorato della dama. Nonostante Ida abbia ammesso subito di non provare lo stesso sentimento per Alessandro, ha deciso comunque di dargli nuovamente una possibilità consapevole che, i problemi che hanno avuto in passato, debbano essere superati per poter costruire qualcosa di importante. Alessandro che si è reso conto di provare un forte sentimento per Ida dopo essere uscito con Roberta Di Padua, ha così scelto di uscire ancora con Ida sperando che nasca l’amore anche nella dama.

Uomini e donne/ Anticipazioni e diretta 21 ottobre: Ida finisce in lacrime

“Provo un forte sentimento”, sono state le parole con cui Alessandro si è dichiarato ad Ida. La frequentazione, dunque, tra i due è ricominciata con cene e appuntamenti. Cosa sarà accaduto negli ultimi giorni?

Alessandro Vicinanza e Ida Platano: arriva il bacio passionale?

Tra cene, appuntamenti, effusioni e dolci carezze, Alessandro Vicinanza e Ida Platano si frequentano ancora. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, come riportano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, torneranno al centro dello studio per raccontare l’evoluzione del loro rapporto.

Uomini e donne, Ida e Alessandro avvistati insieme/ "Effusioni ripetute"

Ida, dopo diversi appuntamenti, avrà cominciato a provare un sentimento per Alessandro Vicinanza? I due annunceranno la decisione di lasciare definitivamente il programma? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5.

