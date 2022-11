IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA LASCIANO UOMINI E DONNE/ “Voglio viverti fuori”

Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciano da innamorati Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza annunciano la scelta di lasciare definitivamente Uomini e Donne per viversi nella vita di tutti i giorni. Al centro dello studio, Ida racconta di aver trascorso dei giorni bellissimi con Alessandro a Brescia e di aver provato grandi sensazioni che l’hanno portata, il giorno successivo, a salire su un aereo per raggiungerlo a Salerno. Una dichiarazione d’amore, quella di Ida che annuncia di aver preso una decisione insieme ad Alessandro. I due, così, si abbracciano e si baciano annunciando di volersi vivere nella vita di tutti i giorni.

Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 novembre: Ida e Alessandro lasciano il programma?

“Voglio viverti fuori”, dice Ida mentre abbraccia Alessandro e ballano in studio. Armando Incarnato si congratula con entrambi così come Gianni Sperti. Tina Cipollari, pur augurando il meglio ad entrambi, si lascia, tuttavia, andare ad una previsione: “E’ un fuoco di paglia. Questa coppia tra un mese sta di nuovo qui“. Nessun commento da parte di Riccardo Guarnieri (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e donne, Alessandro Vicinanza e Ida Platano tornano al trono over/Che succede?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: dichiarazione d’amore a Uomini e Donne?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza tornano al centro dello studio nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del trono over, nel corso del nuovo appuntamento, dovrebbero regalare al pubblico un momento imperdibile. I due si frequentano, ormai, da mesi e ci sono stati solo baci. Tuttavia, nel corso della nuova puntata, come svelano le anticipazioni della pagina Istagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, Ida dovrebbe spiazzare tutti con una clamorosa decisione.

IDA PLATANO E ALESSANDRO VICINANZA, UOMINI E DONNE/ "Ho conosciuto la madre..."

Se Alessandro Vicinanza si è già lasciato andare ad una dichiarazione d’amore rinunciando alla conoscenza con Roberta Di Padua pur di dedicarsi solo ad Ida, quest’ultima non ha mai parlato d’amore. Anche nella puntata di oggi, non ci sarà alcuna dichiarazione, ma pare che l’atteggiamento di Ida farà capire a tutti che anche da parte sua c’è amore per Alessandro.

Ida Platano e Alessandro vicinanza lasciano Uomini e Donne?

Pur senza dichiararlo apertamente, Ida Platano fa capire di provare un forte sentimento per Alessandro Vicinanza che alla dama ha permesso anche di conoscere la madre, seppur solo telefonicamente. Tra i due, in questo periodo, sono accadute cose belle e brutte. Nonostante dubbi e tentennamenti, Ida ha deciso di lasciarsi totalmente andare con Alessandro con cui è pronta a costruire una storia importante.

I due, così, annunciano di volersi vivere. “Ho sensazioni forti che mi portano a prendere un aereo e a venire da te anche dopo soli due giorni che siamo stati insieme”, dice Ida.











