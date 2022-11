Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Dopo le lacrime, in studio…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, crisi in studio prima del colpo di scena?

Ida Platano e Alessandro vicinanza hanno ufficialmente lasciato Uomini e donne, ma per vedere la puntata dell’addio della coppia, il pubblico dovrà aspettare ancora qualche settimana. Cosa accadrà, dunque, nella puntata odierna del dating show di canale 5 tra la dama e il cavaliere del trono over? Nella scorsa puntata, di fronte ai dubbi di Ida, timorosa che l’amore dichiarato da Alessandro nei suoi confronti non sia reale, ha lasciato lo studio in lacrime.

Raggiunto da Ida, ha espresso nuovamente la voglia di lasciare la trasmissione e vivere una vera e propria storia d’amore con Ida nella vita di tutti i giorni. La coppia, tuttavia, continua a non convincere tutti e, in studio, non c’è solo Roberta Di Padua a non credere ad Alessandro, ma anche altri protagonisti del parterre hanno espresso gli stessi dubbi come Gloria. Cosa accadrà, oggi, tra i due?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: nuova lite con Roberta Di Padua?

Ida Platano, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono stati i protagonisti delle ultime settimane di Uomini e donne. Le due dame del trono over, in particolare, hanno dato vita a diverse discussioni scambiandosi pesanti accuse e utilizzando anche termini duri. Le due, oltre a scontrarsi per Alessandro Vicinanza che ha chiuso con Roberta, hanno litigato anche per ciò che, in passato, è accaduto con Riccardo Guarnieri che ha avuto una stori con entrambe.

Cosa accadrà, oggi, tra le due dame e il cavaliere? Torneranno a discutere o Roberta deciderà di mettersi da parte lasciando a Ida e Alessandro il tempo per continuare a frequentarsi?

