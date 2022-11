IDA PLATANO, LITE CON ROBERTA DI PADUA A UOMINI E DONNE/ “Sei scandalosa…”

Ida Platano e Roberta Di Padua: scontro a Uomini e Donne

Inizio con scintille a Uomini e Donne. La puntata di oggi si apre da dove si era interrotta quella di venerdì scorso. Durante un momento ballerino, Ida ha chiarito con Armando Incarnato che ha accusato il cavaliere napoletano di essersi allontanato da lei per avvicinarsi a Roberta Di Padua. Armando ha spiegato di essere d’accordo con Roberta sull’opinione di Alessandro. Di fronte al gesto della Platano di chiarire subito con Armando, Roberta Di Padua perde la pazienza.

Roberta, in particolare, si alza avvicinandosi alla Platano. “Hai un’ossessione nei miei confronti. Hai avuto fretta di andare a chiarire con Armando perchè hai paura che lui si riavvicini a me” – sbotta la Di Padua. Ida, però, puntualizza di avere con Armando solo un rapporto di amicizia che si è consolidato nel corso degli anni, ma Roberta ribatte – “Gli amici stanno fuori da qui. Se cerchi amici qui vuol dire che fuori sei sola“, conclude la Di Padua (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, la storia continua

La storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua. Oggi, lunedì 21 novembre, comincia ufficialmente una nuova puntata di Uomini e Donne e, salvo colpi di scena, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, dovrebbero tornare proprio Ida e Alessandro. Tra i due c’è stato solo un bacio, come ha confermato la Platano nella scorsa puntata nonostante la frequentazione vada avanti da diversi mesi. Una confessione che ha scatenato le critiche di Roberta Di Padua che non capisce come tra i due ci sia stato solo un bacio.

“Secondo te Alessandro non mi desidera? Mi desidera sì. Non è che due persone devono andare per forza oltre. Io non è che non sento il desiderio di Alessandro o non provo attrazione. Ho solo voglia di aspettare”, ha spiegato la Platano.

Tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza c’è ancora riccardo Guarnieri?

La storia tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua, ma Riccardo Guarnieri rappresenta ancora un fantasma tra i due. La dama ha vissuto una storia importante con il cavaliere pugliese che, nelle scorse puntate, ha provato a metterla in guardia da Alessandro non credendo, come Roberta Di Padua, al reale interesse del cavaliere per la dama.

Tra Alessandro e Ida, anche Roberta Di Padua rappresenta un fantasma. La dama non solo non crede all’interesse di Alessandro, ma è convinta che la Platano sia tornata a frequentare Alessandro per colpire lei. Cosa accadrà nel dettaglio oggi? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata.











