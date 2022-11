Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Uomini e donne/ Lei discute con Riccardo, lui…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: nuovo confronto a Uomini e donne

Nuovo capitolo della soap pera che sta appassionando il pubblico di Uomini e Donne e che ha come protagonisti Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo il confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che ha chiuso la settimana, la puntata di Uomini e donne in onda oggi, stando alle anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, dovrebbe aprirsi nuovamente con Ida Platano. La dama vorrebbe un gesto da parte di Riccardo che, però, decide di non scrivere quello che vorrebbe Ida su un biglietto. Di fronte al confronto tra Ida e Riccardo e all’atteggiamento della dama, arriverà così inevitabilmente la reazione di Alessandro Vicinanza.

Il cavaliere ha dichiarato di essere innamorato di Ida la quale, pur non ricambiando ancora i sentimenti di Alessandro, ha deciso di continuare a frequentarlo. Di fronte al confronto della dama con Riccardo, però, deluso dal suo atteggiamento, annuncerà di voler andare via dalla trasmissione.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, amore a Brescia?

Dopo l’annuncio di Alessandro Vicinanza, Ida Platano proverà a farle cambiare idea. La dama, già nelle scorse puntate, di fronte ai dubbi di Alessandro e alla sua volontà di lasciare definitivamente la trasmissione, era riuscita a rassicurarlo e a fargli cambiare idea. Il cavaliere che vorrebbe avere una vera e propria storia d’amore con Ida e lasciare con lei la trasmissione, aveva così deciso di restare. Di fronte ai continui botta e risposta tra Ida e Riccardo, i dubbi torneranno ad assalire Alessandro.

Tuttavia, il cavaliere cambierà poi idea e, al centro dello studio, si confronterà nuovamente con Ida svelando i dettagli dei giorni trascorsi a Brescia dove non sono mancati nuovi baci tra i due. Arriverà la dichiarazione d’amore anche da parte di Ida?

