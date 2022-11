Ida Platano e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Vecchi problemi e nuove liti…

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più protagonisti a Uomini e Donne

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sempre più protagonisti di Uomini e Donne. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, la dama e il cavaliere del trono over racconteranno come procede la frequentazione. I due, nella scorsa stagione, si sono frequentati per un lungo periodo fino alla scelta di chiudere non avendo gli stessi obiettivi. Nel corso dell’attuale stagione, Alessandro, dopo essere uscito con altre dame tra cui anche Roberta Di Padua, ha ammesso di essersi innamorato.

Ida ha apprezzato la sincerità aggiungendo, però, di non ricambiare i sentimenti. Nonostante tutto hanno deciso comunque di tornare a frequentarsi. Tra i due, per il momento, non c’è stato neanche un bacio. Nel corso della puntata odierna del dating show ci saranno novità?

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: tornano i vecchi problemi della dama

La frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza continua, ma nascono le prime incomprensioni. I problemi che Ida aveva in passato con Riccardo Guarnieri si sarebbero ripresentati anche con Alessandro Vicinanza. Durante il confronto tra i due non mancherà l’intervento di Roberta Di Padua per cui Ida non ha molta simpatia. Roberta, in particolare, ribadirà di non credere affatto all’amore di Alessandro per la Platano.

Come reagirà, invece, Riccardo Guarnieri? Il cavaliere, presente al confronto tra i due, commenterà la frequentazione tra l’ex Ida e Alessandro Vicinanza? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi.

