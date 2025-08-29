Ida Platano e Armando Incarnato, due ex storici volti di Uomini e Donne, attirano ancora la curiosità degli appassionati.

Sembra essere ormai certo che non vedremo nuovamente Ida Platano nel cast di Uomini e Donne per la prossima edizione. L’ex dama continua a raccontarsi sui social, mantenendo un collegamento diretto con i suoi fan e, come fatto di recente, raccontando anche vicende personali particolarmente delicate. Segno di una grande spontaneità dello storico volto del dating show che, proprio ultimamente, è tornata ad attirare l’attenzione dei fan per uno scambio di dediche con un altro ex protagonista del programma: Armando Incarnato.

Manca da tempo dal parterre del Trono Over, Armando Incarnato è però senza dubbio tra i volti più iconici di Uomini e Donne. Le sue scelte professionali lo hanno portato lontano dal dating show ma i fan di certo non dimenticano la sua storica amicizia con Ida Platano. Entrambi non hanno mai nascosto il loro legame, spesso alimentando anche il dubbio che potesse trattarsi di qualcosa di più. Spiragli per una liaison non sembrano esserci ma a colpire l’attenzione è l’ultimo scambio social tra i due in occasione del compleanno della figlia di Armando Incarnato.

Ida Platano e Armando Incarnato, scambio di dediche al miele sui social: “Sei un grande uomo!”

“Sei un grande uomo, un grande papà e un grande amico, Michelle è bellissima!”, queste le parole più che al miele di Ida Platano all’indirizzo di Armando Incarnato e di sua figlia. Parole che hanno colpito i fan, quasi commossi dalla bella amicizia che perdura anche dopo l’esperienza condivisa a Uomini e Donne. Non è mancata ovviamente la risposta da parte dell’ex cavaliere del dating show: “Amore, che Dio ti benedica sempre. Ti ricordi quando era piccola e te la passavo al telefono… Grazie mille per il supporto che mi hai sempre dato, ti voglio un mondo di bene e ci vediamo presto sorè!”.

Fiumi di dolcezza tra le righe, nulla di costruito ma semplicemente la rappresentazione di come Uomini e Donne sappia costruire rapporti sinceri non solo all’insegna dell’amore ma anche dell’amicizia. Gli scambi social tra Ida Platano e Armando Incarnato testimoniato quanto il loro legame perduri anche lontano dalle telecamere, parole sincere che hanno conquistato i fan di entrambi.