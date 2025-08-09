Un messaggio tra Ida Platano e Armando Incarnato infiamma i fan di Uomini e Donne: ecco cosa sta accadendo.

Ida Platano e Armando Incarnato sono stati due dei protagonisti indiscussi delle scorse stagioni del trono over di Uomini e Donne. Se Ida, durante la sua permanenza nel programma, ha trovato più volte l’amore vivendo due storie importanti rispettivamente con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza, quest’ultimo oggi felicemente fidanzato con Roberta Di Padua, Armando Incarnato, nonostante vari tentativi, non è mai riuscito a trovare una donna con cui lasciare il programma. Entrambi hanno così lasciato la trasmissione anche se per motivi diversi.

Ida, infatti, ha deciso di salutare Uomini e Donne dopo aver provato a trovare l’uomo della sua vita come tronista e, non essendoci riuscita, ha deciso di tornare alla propria vita senza scegliere. Armando, infatti, non è più tornato nel parterre del trono over per problemi personali. Avendo partecipato a Uomini e Donne nello stesso periodo, Armando e Ida sono diventati molto amici. Un’amicizia che dura ancora oggi come dimostra un messaggio condiviso dalla Platano.

Ida Platano e Armando Incarnato: il messaggio dell’ex dama di Uomini e Donne

Gli ultimi giorni sono stati particolarmente importanti per Armando Incarnato che ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune foto di Michelle, la sua unica figlia a cui l’ex cavaliere del trono over è profondamente legato. Dopo aver condiviso varie storie in cui si mostra super felice al suo fianco, Armando ha anche pubblicato alcune foto delle figlia in sella ad una motocicletta.

Tantissimi i commenti sotto il post tra cui anche quello di Ida Platano. “Sei un grande uomo, un grande papà e un grande amico. Michelle bellissima”, è il commento dell’ex dama a cui Armando ha risposto come potete vedere nella foto qui in alto condivisa da Ida che ha pubblicamente svelato di volere un gran bene all’amico. “Amore, che Dio ti benedica sempre. Te la ricordi quando era piccola e te la passavo al telefono? Grazie mille per il supporto che mi hai sempre dato, ti voglio un mondo di bene, ci vediamo presto sorè”, ha scritto Armando.

