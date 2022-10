IDA PLATANO E CLAUDIO, UOMINI E DONNE/ Nessun bacio, Tina: “Il finale…”

Ida Platano e Claudio, la sentenza di Tina Cipollari

Ida Platano e Claudio, al centro dello studio di Uomini e Donne, nel corso della puntata del 13 ottobre, raccontano i dettagli della loro conoscenza. “Ridiamo tanto insieme, non ci siamo ancora baciati e stasera usciamo nuovamente”, spiega Ida che appare molto entusiasta della nuova frequentazione.

“E’ una storia come tutte le altre. Il finale non sarà molto diverso dalle altre frequentazioni“, commenta Tina Cipollari che non crede ad un futuro insieme per Ida e Claudio. La Platano, poi, racconta di aver ricevuto una telefonata da Riccardo Guarnieri con cui, però, non vuole più avere alcun tipo di rapporto considerando chiuso l’argomento (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Claudio, nuova coppia a Uomini e Donne?

Sta nascendo una nuova coppia a Uomini e Donne? Ad animare lo studio potrebbero essere Ida Platano e Claudio che hanno cominciato ad uscire insieme dopo la scelta di Ida di mettere un punto definitivo al tira e molla con Riccardo Guarnieri. Non vedendo neanche un futuro con Alessandro Vicinanza, la dama ha scelto di voltare pagina tuffandosi nella conoscenza con due nuovi cavalieri del parterre del trono over tra cui c’è proprio Claudio.

Sin dal primo appuntamento, la Platano ha raccontato di essere rimasta piacevolmente colpita da claudio e di voler continuare a frequentarlo. Al centro dello studio, nel corso della nuova puntata di Uomini e donne, sveleranno se è nato già l’amore?

Ida Platano, con Riccardo Guarnieri è davvero finita?

Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è davvero tutto finito? Dopo essersi lasciati, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, Ida e Riccardo sono stati protagonisti di un lungo tira e molla che ha appassionato i telespettatori. Una storia che, però, non convince affatto uno dei protagonisti indiscussi delle scorse stagioni ovvero Giorgio Manetti.

“Non me ne vogliano Ida e Riccardo, che ho conosciuto durante il mio ultimo anno a Uomini e Donne, ma sinceramente non vedo per loro nessuna possibilità di vivere una relazione stabile. Da come parlano, a me sembra che siano molto focalizzati su se stessi, e forse non maturi per una relazione. Nella vita reale ci vuole coraggio e voglia di impegnarsi seriamente”, ha detto a Nuovo Tv l’ex cavaliere.

