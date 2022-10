Ida Platano e Claudio, Uomini e donne/ Tutto finito o colpo di fulmine?

Ida Platano e claudio: arriva il bacio a Uomini e donne?

La conoscenza tra Ida Platano e Claudio continua a Uomini e Donne. La dama e il cavaliere del trono over, nel corso della puntata trasmessa il 13 ottobre, hanno annunciato l’intenzione di continuare a conoscersi. A Roma per la registrazione, hanno così annunciato l’intenzione di trascorrere la serata insieme: come sarà andato il nuovo appuntamento tra Ida e Claudio? Tra i due non c’è stato ancora un bacio, ma sia la dama che il cavaliere non nascondono la voglia di continuare a frequentarsi stando bene l’uno in compagnia dell’altra.

Oltre a piacersi fisicamente, Ida e Claudio si divertono molto insieme e, con il cavaliere ha voltato definitivamente pagina dopo aver provato a dare un’altra possibilità ad Alessandro Vicinanza e aver chiuso definitivamente con riccardo Guarnieri.

I dubbi di Tina Cipollari su Ida Platano e Claudio

Chi non crede molto alla storia tra Ida Platano e Claudio è Tina Cipollari. La bionda opinionista è convinta che tra i due non ci sarà nulla e che smetteranno di frequentarsi entro poche settimane. Tina, infatti, ha indicato la fine di ottobre come la data da segnare sul calendario e Ida le ha lasciato il beneficio del dubbio pur difendendo la sua voglia di continuare a conoscere e frequentare Claudio che ha espresso lo stesso desiderio.

Tra i due, dunque, nel corso del nuovo appuntamento, sarà arrivato il bacio o la consapevolezza di non poter stare insieme mettendo un punto al loro rapporto? Lo scopriremo nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne.

