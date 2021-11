IDA PLATANO E DIEGO TAVANI, UOMINI E DONNE/ Nuovo bacio passionale e…

Non è ancora arrivato il momento della crisi tra Diego Tavani e Ida Platano. La dama e il cavaliere, al centro dello studio, raccontano di aver trascorso del tempo insieme dopo la scorsa registrazione. “Le ho chiesto di accompagnarla in aeroporto. Prima della partenza abbiamo bevuto una cosa insieme”, racconta Diego che poi lascia la parola a Ida. “C’è stato un bacio con cui ci siamo scambiati l’aria e non mi era mai successo”, aggiunge Ida. Diego, poi, spiega di averla raggiunta a Brescia, ma di non averle potuto fare una sorpresa. “Lei mi ha chiesto di avvisarla per darle modo di organizzarsi con il lavoro”, dice il cavaliere che, partito con un treno, è stato raggiunto in stazione proprio da Ida (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Ida Platano e Diego Tavani sempre più vicini

Nuovo capitolo della storia tra Ida Platano e Diego Tavani nella nuova puntata di Uomini e donne. Dopo il confronto, finito male, tra Gemma Galgani e Costabile, Ida e Diego tornano al centro dello studio per raccontare l’evoluzione della loro conoscenza. La dama e il cavaliere del trono over hanno cominciato a frequentarsi da qualche settimana. Tra loro il feeling è stato immediato. Simpatico e con la risposta pronta, Diego ha colpito Ida sia caratterialmente che fisicamente. Tra un appuntamento e l’altro, il cavaliere si lascia andare sorprendendo Ida e raggiungendola a Brescia.

Una sorpresa particolarmente gradita da Ida che, durante il successivo appuntamento a Castel Gandolfo, ha ceduto al corteggiamento baciandolo. Un bacio voluto da entrambi e che ha reso particolarmente sereni sia il cavaliere che la dama.

Ida Platano e Diego Tavani, crisi a Uomini e Donne

Dopo il bel momento vissuto insieme, Ida Platano e Diego Tavani tornano al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare nuovi dettagli della loro conoscenza. Il feeling delle prime settimane, però, sembra essere venuto meno. Tra la dama e il cavaliere stanno cominciando i primi problemi. Cosa sarà successo davvero tra i due?

Come sappiamo dalle anticipazioni del Vicolo delle News, sappiamo che tra Ida e Diego finirà tutto tra poche settimane. Quale sarà il motivo che farà scoppiare la crisi tra i due?





