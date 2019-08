Ida Platano e il body shaming/ “Queste sono le mie gambe, non sono perfetta ma…”

Ida Platano torna sui social per condividere un problema con cui convive da tempo e che riguarda le sue gambe. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha infatti condiviso una foto di sé e poi ha scritto: «Ecco qua, questa sono io e queste sono le mie gambe, oggetto di qualche discussione sotto ad alcune mie foto». Infatti non sono mancate purtroppo le critiche, del resto capita spesso sui social di incrociare gente che dietro uno schermo si arroga il diritto di commentare l’aspetto fisico altrui. Il messaggio di Ida Platano contro chi fa body shaming è dunque molto potente. «È una parte del mio corpo che mi mette a disagio, non sono perfetta e nessuno lo è, ho fatto tanta strada nella mia vita per riuscire ad amarmi e ne ho ancora molta da fare, giorno dopo giorno cerco di amarmi e rispettarmi sempre di più». Ida Platano ha spiegato che non è sempre facile accettarsi, ma fa quel che può per riuscirci.

IDA PLATANO E IL BODY SHAMING: “QUESTE SONO LE MIE GAMBE…”

Con questa “confessione”, che in realtà è più uno sfogo, Ida Platano ha voluto infondere coraggio a tutte le persone che si trovano nella sua situazione. Donne e uomini che hanno dei difetti fisici con cui devono imparare a convivere, ma che si imbattono in persone che anziché aiutarli li criticano. «Spero di trasmettere sempre positività tramite le mie giornate e parole o almeno questo è il mio intento. Mi date sempre molto supporto e affetto e vi ringrazio moltissimo», ha proseguito l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne nel post che ovviamente ha fatto subito boom di like e commenti. Qualcuno ad esempio le ha scritto: «Sei bellissima così, difetti e non, li abbiamo tutti…e tu sii fiera di ciò che sei». «Niente, questa sono io, con mille pregi e mille difetti. Buona vita a tutti», ha aggiunto lei. E poi ha concluso il post con una citazione: “Non è una colpa innamorarsi, lo è invece non amare se stessi. Spesso chi ti fa dimenticare tutto il resto, ti fa dimenticare pure quanto vali”.





