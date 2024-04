Ida Platano e la segnalazione su Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Lui nega “Non ho fatto niente”. Tina sbotta

L’esterna di Ida Platano e Mario Cusitore a Uomini e Donne

Ida Platano e Mario Cusitore animano lo studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 24 aprile 2024. Tutto inizia con Maria De Filippi che manda in onda il video dell’esterna di Ida con Mario in cui i due tornano a confrontarsi dopo la dichiarazione d’amore di Mario. “Se sei innamorato come mi hai detto la settimana scorsa, mio fai credere in questo amore e invece no. Ti mostri con questa mettendo la mano sulla coscia ed io non so neanche chi sia“, sbotta Ida. “Sei superficiale in queste cose, non mi hai mai ascoltato. Hai baciato solo Pierpaolo quindi sceglilo e vai via“, si difende Mario. Dopo il confronto in esterna, si torna in studio dove Maria De Filippi svela la presenza di una nuova segnalazione su Mario.

La conduttrice manda poi in onda il video della telefonata tra Ida Platano e una signora che le ha inviato una segnalazione su Instagram. “Ho visto che Mario usciva da un B&B con una ragazza biondissima vestita completamente di nero intorno alle 10, 10.30″, sono le parole della signora che spiega di non aver potuto fare foto.

Il confronto in studio tra Ida Platano e Mario Cusitore

Mario Cusitore arriva in studio visibilmente agitato smentendo subito la segnalazione della signora. “Io alle nove ero dal mio barbieri e alle 10.30 ero in un negozio per provare un vestito classico perché devo andare ad un matrimonio. Possiamo chiamare il mio barbiere?”, chiede Mario che poi spiega la verità su un video ricevuto da Ida in cui Mario era in compagnia di una ragazza. “Quel video è di una mia amica che è una criminologa”, dice il corteggiatore. “Mi sembra che tra il video e la segnalazione della signora ci sia qualche collegamento”, puntualizza Ida. “Che tu ci creda o meno, non ho fatto niente. Quella è una mia amica“, insiste Mario mentre Maria De Filippi spiega che Ida ha ricevuto due segnalazioni: “Una con una serie di video in cui Mario è con una ragazza e una è quella della signora”.

“Effettivamente, questa ragazza vive fuori ed è un’amica della comitiva. Questa ragazza ha preso il B&B in centro”, dice poi Mario. “Ora questa ragazza esiste. Guarda caso sempre su di te arrivano le segnalazioni. Quale sarebbe il motivo per cui questa signora dovrebbe mentire?”, chiede Tina Cipollari non credendo alla versione di Mario. Tina invita così Mario a prendere il telefono per chiamare il barbiere e l’atelier per poter fare chiarezza ma Ida rifiuta di prendere il telefono. “A te fa paura e fa comodo di scoprire la verità perché se fosse la verità dovresti schiacciarlo”, sbotta Tina che chiede di ascoltare subito la testimonianza del barbiere e del negozio. Il barbiere scagiona Mario così come l’atelier.











