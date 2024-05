Ida Platano e Mario Cusitore di nuovo insieme dopo Uomini e Donne?/ “Pronto a riconquistarla”: il rumor

Uomini e Donne, “Riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore”: l’indiscrezione

Uomini e Donne è finito ma le vicende dei protagonisti continuano a catalizzare l’attenzione. Ed una delle coppie rimaste al centro dell’attenzione per mesi è sicuramente quella formata da Ida Platano e Mario Cusitore. La tronista provava un sincero interesse verso di lui tanto da aver messo in secondo piano altre conoscenze. Da parte sua, invece, il corteggiatore è finito spesso al centro di segnalazioni per la sua frequentazione con altre donne, la cui ultima è stata la più grave. Secondo un’indiscrezione, infatti, Cusitore avrebbe trascorso la notte insieme ad una ragazza all’interno di un b&b di Napoli.

L’esperienza nel dating show si è conclusa nel peggiore dei modi con la tronista che ha voluto chiudere in maniera brusca la conoscenza. Finito Uomini e Donne, però non sono mancati mosse social. Ed adesso ad accendere il gossip ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano. Stando alla segnalazione di una sua follower, infatti, sarebbe in atto un riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore, almeno da parte di quest’ultimo: “Abbiamo un’amica in comune, lui le ha confidato che è innamorato di Ida ed ha capito di aver sbagliato e che farà di tutto per riconquistarla, quindi può essere che si stiano risentendo”

Ida Platano e Mario Cusitore, riavvicinamento dopo Uomini e Donne?

Sembra dunque che ci sia un riavvicinamento tra Ida Platano e Mario Cusitore dopo Uomini e Donne, almeno stando alle dichiarazioni riportate dall’esperta di gossip. Da giorni però le mosse dell’ex corteggiatore non passano inosservate. Di recente è stato avvistato ad un evento a Cassino con Roberta Di Padua, ex dama di Uomini e Donne a fidanzata con Alessandro Vicinanza. In quell’occasione la frecciata di Ida Platano non si è fatta attendere. In seguito sui social ha iniziato a seguire Cristina Tenuta, anche lei dama del Trono Over del dating show di Maria De Filippi e sembrava che stessero iniziando una conoscenza dietro le telecamere.

Oltre il gossip e le indiscrezioni, però, pochi giorni fa durante una diretta Instagram con la pagina Opionionista Social, Mario Cusitore ha svelato di essere andato a Brescia per rivedere Ida Platano ma le cose non sono andate come sperato: “Abbiamo parlato, discusso di nuovo, e dopo tanti ragionamenti mi ha mandato a casa. Capisci quando insistere e quando fermarti. A malincuore sono dovuto andare via. Ida è intelligente, sa bene quello che c’era tra noi. Gli occhi parlavano, i gesti e i litigi parlavano. Mi è dispiaciuto davvero.”











