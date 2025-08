Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne? L'ex cavaliere lancia messaggi criptici sui social: "Presto ci rivedremo..."

Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne? L’ex cavaliere lancia l’indiscrezione: “Presto ci rivedremo”

L’estate sta per finire e ben presto torneranno in onda tutti i programmi tra cui l’atesissima nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo la fine di Temptation Island 2025 è già partito il toto-nomi sui prossimi probabili tronisti mentre per quanto riguarda il Trono Over da settimane si rincorrono le voci del ritorno di Ida Platano. E nelle scorse ore uno degli ex corteggiatori della parrucchiera bresciana ed ex cavaliere sui social ha rotto il silenzio insinuando un possibile ritorno nel dating show di Canale 5. Di chi stiamo parlando? Di Mario Cusitore.

Scendendo nel dettaglio, infatti, l’ex cavaliere di Uomini e Donne rispondendo a degli Ask su Instagram ha rivelato di pensare ancora a Ida Platano e di essere rammaricato per come ha gestito la loro conoscenza, sicuramente se tornerebbe indietro cambierebbe il finale. Tuttavia e alla fine ha concluso le sue riflessioni con una confessione spiazzante in quanto è convinto di una cosa molto particolare: “Sono sicuro che io e Ida ci rivedremo!” Frase criptica che lascia immaginare che Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne: i due a settembre saranno davvero nel parterre del Trono Over?

Uomini e Donne, Mario Cusitore provoca Ida Platano: “Per me rimane sempre speciale”

Sempre attraverso i social Mario Cusitore su Ida si è sbilanciato ulteriormente arrivando a confessare che, qualora all’epoca del suo trono si fosse arrivati alla scelta e la sua decisione fosse ricaduta su di lui, lui avrebbe detto di se. Ai suoi follower, inoltre, non è sfuggito il segui al profilo Instagram dell’ex dama e per questo lui si è giustificato lasciando intendere di provare ancora qualcosa per lei: “Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene.” Insomma viste le premesse, se davvero Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne non mancherebbero scintille, dinamiche accese e divertenti e colpi di scena che i due opionionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti commenterebbere con il loro solito pungente sarcasmo.