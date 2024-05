Ida Platano e Mario Cusitore tornano a Uomini e Donne/ Ultimo confronto: lui sotto casa di lei…

Ida Platano e Mario Cusitore: il ritorno a Uomini e Donne

Colpo di scena nella registrazione di Uomini e Donne di oggi, lunedì 6 maggio 2024 come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. In quella che è stata l’ultima registrazione della stagione, sono tornati in studio Mario Cusitore e Ida Platano. L’ex tronista aveva abbandonato il programma dopo aver eliminato Mario per la veridicità della segnalazione sulla ragazza del B&B e dopo la scelta di Pierpaolo Siano di autoeliminarsi. Senza corteggiatori, Ida aveva salutato tutti lasciando il programma senza scegliere e tornando sui social per ringraziare i fan che l’avevano sostenuta durante il percorso.

Dopo le successive dichiarazioni in cui Maria De Filippi non ha più parlato di Ida e Mario, oggi si è chiuso il cerchio. Ida e Mario si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e Donne dove si sono conosciuti svelando anche dettagli inediti di ciò che è accaduto dopo l’addio al programma.

Ultimo confronto tra Ida Platano e Mario Cusitore

Mario Cusitore e Ida Platano, nella registrazione di Uomini e Donne del 6 maggio 2024, come svela Lorenzo Pugnaloni con le sue anticipazioni, si sarebbero detti definitivamente addio. Mario ha spiegato di aver deciso di presentarsi in studio per dimostrare ad Ida tutto il proprio interesse. Il corteggiatore, inoltre, ha raccontato di essersi presentato anche a Brescia, sotto casa di Ida che, però, non sarebbe scesa.

Il corteggiatore napoletano, dunque, starebbe facendo di tutto per convincere Ida a dargli una nuova possibilità, anche lontano dal programma, ma la Platano appare piuttosto scettica. Tra u due, dunque, tutto sembra essere finito.











