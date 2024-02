Ida Platano e Mario Cusitore, Uomini e Donne/ Dopo la lite, ballo e bacio in studio

Ida Platano e Mario Cusitore, nuovo confronto a Uomini e Donne

Nuovo capitolo del trono di Ida Platano che torna ad essere protagonista della puntata di Uomini e Donne del 1° febbraio. Dopo aver lasciato lo studio in lacrime nella puntata di ieri, Ida rientra in studio e torna a confrontarsi con Mario. La tronista non nasconde di essere delusa dalle continue segnalazioni che riceve su Mario di cui continua a non fidarsi. La tronista spiega di avere tanti dubbi e di non nascondere di aver paura di ciò che potrebbe accadere non ricevendo dal corteggiatore le rassicurazioni che vorrebbe.

Mario, da parte sua, ribadisce di essere fortemente interessato ad Ida e di aver chattato con altre ragazze all’inizio del suo percorso a Uomini e Donne e, soprattutto, quando il rapporto con Ida non era ancora diventato profondo. Parole che, tuttavia, Ida fa fatica ad accettare così come Tina Cipollari che non riesce a fidarsi di lui.

Ida e Mario: bacio in studio ma nessuna scelta

Nella puntata puntata di Uomini e Donne, però, Mario Cusitore riesce a sorprendere Ida. Dopo essersi presentato in studio con il nome di Ida tatuato e sul quale Mirko Santia, il nuovo corteggiatore della Platano, ha espresso dubbi e perplessità, nella nuova puntata del dating show di canale 5, Mario decide di osare.

Dopo aver raggiunto Ida e averle chiesto di ballare, i due si baciano al centro dello studio. Un gesto importante che, però, non rappresenta affatto la scelta. La tronista, infatti, non è ancora sicura dell’interesse di Mario nei suoi confronti.

