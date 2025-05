L’ex dama e l’ex cavaliere si stanno frequentando di nuovo? Impazza il gossip sui due ex che si erano conosciuti a Uomini e Donne

Nelle ultime settimane il gossip riguardante i protagonisti del daiting show è impazzato, sono iniziate a circolare alcune voci che riguardano Ida Platano e Riccardo Guarnieri e un loro possibile ritorno di fiamma. E’ bastato poco perché i fan di quella che allora fu una coppia impazzissero di gioia e commentassero l’indiscrezione, augurandosi che fossa vera.

Ma cosa sta succedendo davvero tra i due ex? Perché si è diffusa la voce di un loro possibile riavvicinamento? C’è un motivo per cui si è iniziato a parlare nelle fanpage dedicate alla bella parrucchiera siciliana di questa ipotesi, poi sulla questione è intervenuta Ida che ha spiegato tutto.

Cosa sta accadendo tra Ida e Riccardo, le parole dell’ex dama di Uomini e Donne

A far scatenare il gossip legato al programma di Maria De Filippi è stato un gesto di Ida Platano risalente a qualche settimana fa e ripreso dalle varie fanpage dedicate a lei e al daiting show. Ai fan del programma non sfugge mai niente e così quando Ida ha messo un like a un video comparso proprio su uno di questi profili che raccontava la sua storia con Guarnieri, in tanti hanno ipotizzato che potesse essere il segnale di un riavvicinamento.

Quel “mi piace” agli highlights della sua conoscenza con Riccardo Guarnieri ha fatto subito pensare che lei e l’ex cavaliere si sarebbero potuti riavvicinare. Anche perché pare che Ida al momento sia single, qualche mese fa aveva annunciato ai suoi followers che stava frequentando una persona, aveva deciso di raccontare tutto lei direttamente per evitare che fossero altri a farlo.

In quell’occasione, però, la Platano non aveva rivelato alcun altro dettaglio, probabilmente per tenere riservata la sua relazione. Poi non ne ha mai più parlato e così si è iniziato a ipotizzare che le cose con “l’uomo misterioso” non sarebbero decollate. Qualche giorno fa la bella parrucchiera siciliana è tornata a parlare della sua situazione sentimentale, lasciando chiaramente intendere di essere ancora single e dunque, rispondendo – seppur non in modo diretto – alle ultime voci che hanno parlato di un riavvicinamento tra lei e Riccardo.

La Platano stava raccontando ai followers di aver fatto qualcosa di molto pericoloso che avrebbe potuto metterla nei guai. In tanti le hanno chiesto se si trattasse di un uomo o se avesse rivisto qualche vecchia fiamma del passato e, a quel punto, Ida ha risposto: “(…)Uomini zero. Sono stata chiara?“. Parole molto chiare, che non lasciano alcuno spazio a libere interpretazioni.

Quella che sembra essere a tutti gli effetti una dichiarazione di Ida ha scatenato i tanti fan che la vorrebbero rivedere a Uomini e Donne. Il fatto che sia ancora single potrebbe far sperare in un possibile ritorno nel trono over, ma al momento sono solo ipotesi che circolano in rete, che non hanno alcuna conferma da parte dei diretti interessati.