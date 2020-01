Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Bacio di mezzanotte e…polemiche! (Uomini e donne)

Finalmente un Capodanno insieme per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sembrano pronti davvero un nuovo inizio in questo 2020, l’anno che potrebbe portare per loro un bel matrimonio (visto che l’anello di fidanzamento c’è già) e poi, perché no, anche un bel bambino. Forse stiamo correndo troppo ma questo si fa il primo giorno dell’anno quando ci si prepara a mettere insieme i propositi per i dodici mesi che verranno. Ma potremmo mai essere felici per la neo coppia di Uomini e donne senza riportare la prima polemica dell’anno? No, questo è ovvio. Sbirciando le storie di Ida Platano i fan si sono accorti che la bella dama ha preso il volo per raggiungere il suo Riccardo Guarnieri per passare con lui la vigilia e poi l’inizio di questo 2020. Fin qua tutto normale se non fosse che proprio al momento della mezzanotte, la bella Ida ha pensato bene di fare un piccolo video da postare nelle storie.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI, PRIMO BACIO DEL 2020 MA…

Nel video si vede Ida Platano pronta a fare il suo conto alla rovescia in attesa di questo inizio del 2020 mentre Riccardo Guarnieri prova ad aprire la sua bottiglia per festeggiare a suon di bollicine. Il primo pensiero della dama di Uomini e donne qual è stato? Quello di fare gli auguri ai suoi fan mentre il cavaliere l’ha cercata e l’ha tirata a sé per il primo bacio dell’anno, inutile dire che questo non ha fatto altro che far parlare gli haters convinti ancora che Ida faccia tutto solo per il suo pubblico, d’altronde lo stesso Riccardo l’aveva accusata di questo durante una discussione in studio. I due avranno trovato finalmente un equilibrio? Lo speriamo…

