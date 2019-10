Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme dopo Uomini e Donne/ “Chiunque può andare..”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri escono allo scoperto dopo aver lasciato, insieme, il trono over di Uomini e donne. A fare il passo che tutti aspettavano è stata Ida che, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la prima foto di coppia post tempesta. Dopo un anno particolarmente difficile nel corso del quale, pur soffrendo molto, ha sempre continuato ad amare Riccardo, Ida ha deciso di dare una nuova possibilità all’ex fidanzato con cui spera di poter, finalmente, dare vita ad un grande progetto di vita insieme. Sorridente e felice di aver dato ascolto al proprio cuore, la Platano ha pubblicato una bellissima foto in cui è accanto a Riccardo scrivendo: “Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo,ma chiunque può andare avanti e decidere il finale”. Una foto che i fans aspettavano da tempo e che hanno accolto con grandissimo entusiasmo.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI DI NUOVO INSIEME SUI SOCIAL

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono nuovamente una coppia. Entrambi hanno deciso di salutare il pubblico del trono over di Uomini e Donne per vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori. Una scelta che è stata apprezzata dai fans che non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Ad oggi, tuttavia, i due continuano a viversi a distanza. Mentre Ida è a Brescia dove vive con il figlio e lavora, Riccardo si sta godendo gli ultimi raggi di sole della sua Puglia. Tuttavia, sulle storie di Instagram, sta pubblicando tutti i messaggi che sta ricevendo dai fans, felicidi saperlo nuovamente insieme ad Ida. I due, a breve, dunque, decideranno di portare il rapporto ad un livello successivo dando il via alla convivenza? A trasferirsi potrebbe essere Riccardo. In attesa che quel momento avvenga, i fans sono pronti a lasciare che la coppia si viva la storia senza pressioni.





