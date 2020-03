Ida Platano e Riccardo Guarnieri insieme in quarantena/ “Coronavirus? Ce la faremo”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri fintamente felici. Dove si sono arresi numerose stagioni di Uomini e Donne, l’intervento di Maria De Filippi, le tirate di orecchie di Tina Cipollari e i falò di Temptation Island, è riuscita la quarantena da coronavirus: i due piccioncini, freschi di fidanzamento, si sono ritirati nel loro isolamento forzato e sono apparsi sui social più innamorati che mai. A confermarlo, uno scatto che i due hanno pubblicato di recente, che li immortala sereni e sorridenti l’uno vicino all’altra. Per confermare il loro amore, i due si sono lasciati ritrarre con indosso la stessa t-shirt bianca, dove sono raffigurati due innamorati stilizzati, attratti l’uno all’altra da una calamita. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono finalmente felici? Sembrerebbe proprio di sì, e la nuova convivenza “forzata”, da entrambi tanto agognata negli scorsi anni, potrebbe essere un importantissimo banco di prova.

IL MESSAGGIO DI IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI

La condivisione social ha spazzato via tutti i dubbi che nei giorni scorsi hanno coinvolto i numerosi fan di Uomini e Donne. Qualche settimana fa, alcuni utenti sui social hanno infatti notato che Riccardo Guarnieri ha eliminato da propri profili ufficiali tutte le foto di Ida Platano, un gesto che per qualche giorno ha fatto temere il peggio. I due, però, nei giorni seguenti hanno chiarito che tra loro va tutto a gonfie vele e che il loro amore, a dispetto dei rumors sui social, oggi è più sereno che mai. Oggi, nello scatto che li condivide assieme, ma in isolamento, scrivono “Tutti insieme ce la faremo”, supportati da oltre 252 mila like. E tra una tisana drenante alle erbe e una crema voluminizzante per i capelli, spicca un’appetitosa pasta al forno preparata appositamente da Ida per il suo Riccardo, gustata serenamente tra una storia e l’altra dell’ultima puntata di C’è posta per te.

LA FOTO DI IDA E RICCARDO

#iorestoacasa TUTTI INSIEME CE LA FAREMO 💪🏻❤️🇮🇹





