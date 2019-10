Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasciano Uomini e Donne/ Baci e balli passionali…

La favola d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri ha avuto finalmente il lieto fine. Dopo aver chiuso le porte all’ex fidanzato nonostante le bellissima lettera d’amore che lui le ha scritto, Ida, al termine della scorsa registrazione, è tornata sui suoi passi. Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News relative alla nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, Ida ha cercato Riccardo chiedendogli di raggiungerla per un caffè. Dopo un primo incontro non andato a buon fine, Ida e Guarnieri si sono visti a Roma dove hanno trascorso la notte insieme. Nessun bacio e nessun gesto intimo tra i due che si sono limitati a dormire mano nella mano. Tanto, tuttavia, è bastato per convincere Ida a dare una nuova possibilità all’ex fidanzato. Nonostante sia trascorso un anno da quando si sono lasciati, Ida e Riccardo hanno capito di amarsi ancora al punto che la Platano ritiene giusto lasciare la trasmissione con Guarnieri e riprovarci.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: UN NUOVO INIZIO DOPO UOMINI E DONNE

Prima di lasciare definitivamente lo studio di Uomini e Donne, Ida Platano si è confrontata con Armando Incarnato non avendo gradito le sue dichiarazioni secondo cui l’avrebbe usato per far ingelosire Riccardo. Quest’ultimo, stando di tante chiacchiere, ha rotto il clima di tensione facendo ballare Ida con cui si è anche scambiato diversi baci. Per la coppia, dunque, è un nuovo inizio. Dopo essersi lasciati e aver tentato di rifarsi una vita con altre persone, Ida e Riccardo hanno capito di amarsi ancora. I fans sperano di vederli presto sereni, felici e innamorati anche sui social dove la Pltano è attivissima. Il prossimo passo di Ida e Riccardo, dunque, sarà il matrimonio? La Platano non ha mai nascosto di aver sognato una famiglia con Riccardo. Sarà arrivato il momento di concretizzare quel sogno?

