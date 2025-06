Ida Platano e Riccardo Guarnieri: cosa fanno dopo Uomini e Donne

Per anni, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono stati i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. In ogni puntata, Maria De Filippi dedicava tempo alla dama e al cavaliere del trono over che hanno dato vita ad una delle storie più belle e passionali tra quelle nate all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Da tempo, però, sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri hanno lasciato la trasmissione conducendo una vita lontano dai riflettori. Riccardo, in particolare, si è staccato totalmente anche dai social e, dalle poche notizie che circolano, pare che abbia trovato nuovamente l’amore.

Ida Platano, invece, continua a vivere a Brescia dove lavora nel suo salone come parrucchiera occupandosi del figlio Samuel, il suo unico e grande amore. Ida, invece, nonostante non le manchino i corteggiatori, è ancora single.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: ritorno a Uomini e donne?

Nel parterre del trono over di Uomini e donne sono passati tanti cavalieri e tante dame e tra tutti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono quelli che hanno sempre scatenato la curiosità dei fan che, ancora oggi, sperano di poterli rivedere in trasmissione a caccia dell’amore. Se Ida, attualmente single come ha svelato lei stessa dopo aver chiuso una breve frequentazione, potrebbe tornare nel programma dove si è sempre sentita in famiglia, su Riccardo ci sono tanti dubbi.

L’ex cavaliere pugliese, infatti, sembra essersi definitivamente allontanano dalla trasmissione e, ad oggi, non ci sono segnali che facciano pensare ad un suo, probabile ritorno. Come se non bastasse, non si sa neanche se sia ancora fidanzato o meno.