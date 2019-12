IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI, DISCUSSIONE A UOMINI E DONNE

Novità importanti in arrivo a Uomini e donne oggi pomeriggio dove Ida Platano e Riccardo Guarnieri torneranno in studio per chiarire, ancora una volta, le cose. Maria De Filippi annuncia che dopo la puntata è successo qualcosa tra i due e un video mostra l’ennesima discussione sotto lo sguardo attento di Gemma Galgani, amica della dama. A quanto pare i due si sono scontrati ancora una volta perché Ida è convinta che Riccardo le abbia letto quella lettera ma che i sentimenti descritti non siano i suoi o, almeno, non siano venuti fuori dopo quando lei gli ha dato una seconda possibilità. Dall’altra parte il cavaliere continua a ribadire che lui ha fatto un passo avanti ma che non ha trovato un appoggio, davanti a lui c’è un muro tant’è che dietro le quinte lui rilancia: “Ma che caz*o hai fatto tu Ida in queste settimane?”. La discussione continua a oggi pomeriggio ne vedremo delle belle.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI, PROPOSTA DI MATRIMONIO RIMANDATA A DOMANI?

Secondo quanto si evince dal promo della nuova puntata di Uomini e donne sembra proprio che Ida Platano e Riccardo Guarnieri oggi saranno al centro dello studio proprio per affrontare quello che è successo ma con intenzioni diverse. In particolare, lei arriverà nel programma per analizzare le cose e rivelare che la soluzione che ha trovato è solo una ovvero chiudere il loro rapporto visto che non riescono a capirsi. Riccardo Guarnieri invece era arrivato in studio con un’altra intenzione ovvero quella di fare ad Ida una proposta di matrimonio. Sembra che a questo punto tutto sarà rimandato a domani pomeriggio, quale sarà la risposta della dama e cosa farà il cavaliere quando sarà il momento di fare questa proposta dopo l’ennesima discussione?

