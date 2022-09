Ida Platano e Riccardo Guarnieri, scontro a Uomini e donne/ É finita? La risposta!

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si confrontano e si scontrano

Si avvicina la data di inizio messa in onda su Canale 5 della nuova stagione di Uomini e donne, prevista per il prossimo 19 settembre 2022, e intanto le anticipazioni TV della registrazione del 12 settembre del format sono a dir poco infuocate sugli ex storici Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, via le maschere/ É lite a Uomini e donne!

Rientrati al format di Canale 5 dopo le vacanze estive, i due veterano del trono over si ritrovano al centro di una forte discussione, complici non solo i loro conti lasciati in sospeso tra loro che hanno provocato la rottura -come le lamentele della dama di una mancanza di attenzioni del cavaliere – ma anche i loro nuovi dietrofront in tv che paleserebbero un sentimento ancora in corso tra loro.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione 12 settembre: Roberta chiude con Alessandro, Ida e Riccardo lite!

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la scelta della dama é definitiva?

Dopo essersi mostrati indifferenti l’uno all’altra al rientro a Uomini e donne, Riccardo ha dichiarato il suo interesse verso la neo tronista Federica Aversano , per poi tirarsi indietro preferendo rimanere tra gli over quando Maria De Filippi lo ha messo dinanzi ad un bivio: se restare al trono over o passare a corteggiare la casertana al trono classico, con il rischio di essere eliminato dal programma per scelta della tronista. Ida Platano, tornata al centro delle vicende over con un ritorno di fiamma con Alessandro Vicinanza -con tanto di un bacio in esterna- ha deciso di chiudere la liaison con quest’ultima. Risultato? Maria De Filippi crede a Riccardo quando il cavaliere dichiara che Ida sia ancora innamorata di lui. E chiamati al confronto sulla loro lovestory, alla nuova registrazione, i due non riescono ancora una volta a chiarirsi. Tanto che il confronto diventa un’accesa discussione con la scelta finale di Ida. La dama vuole chiudere definitivamente con il cavaliere. “Ha detto basta in maniera decisa e ferrea” , si legge tra le anticipazioni TV riprese da Lorenzo Pugnaloni attraverso Uomini e donne classico e over.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, si sfiora la rissa con Riccardo Guarnieri/ Anticipazioni registrazione 8 settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA