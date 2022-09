Ida Platano e Riccardo Guarnieri, scontro a Uomini e Donne/ Ritorno di fuoco e…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne per trovare l’amore

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono riusciti a trovare l’amore durante l’estate tornando così nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Nonostante si siano lasciati da tempo e, al termine della scorsa stagione del dating show di canale 5 abbiano messo un punto definitivo, pare che tra i due ci sia ancora qualcosa da risolvere. Reduci da un’estate che, entrambi hanno trascorso con le persone care, si sono ritrovati nello studio di Uomini e Donne nella registrazione dello scorso 30 agosto e che dovrebbe andare in onda oggi, salvo cambiamenti dell’ultima ora.

Cosa accadrà, dunque, tra i due nella nuova puntata di Uomini e Donne? Ida e riccardo si ignoreranno per vivere una stagione più serena rispetto a quella passata o torneranno a discutere come hanno fatto sin dal primo momento in cui il cavaliere pugliese ha deciso di tornare nel parterre del trono over?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: torna lo scontro a Uomini e Donne

Non riescono a trovare un punto d’incontro e, soprattutto, non riescono ad ignorarsi. Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano così a punzecchiarsi monopolizzando in parte le puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover”, nel corso della nuova puntata, il cavaliere e la dama torneranno a discutere per la scelta di Riccardo di cercarla nuovamente.

Tutto sarebbe accaduto durante l’estate e Ida non nasconde il proprio malcontento di fronte a tale gesto di Riccardo. Come reagiranno, invece, Tina Cipollari e Gianni Sperti di fronte a tale confessione di Ida?

