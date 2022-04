Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sentivano?/ A Uomini e Donne negano, ma…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sentivano prima di Uomini e Donne?

La storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nata nello studio di Uomini e donne, ha incollato per diverso tempo i telespettatori davanti ai teleschermi. Un amore che ha regalato ad entrambi emozioni che, ancora oggi, a distanza di anni, nessuno ha dimenticato. Dopo la fine della storia, sia Riccardo che Ida hanno provato ad andare avanti. Guarnieri, dopo una brevissima storia con Roberta Di Padua, non è più riuscito a trovare l’amore decidendo di tornare nel parterre del trono over per riuscire a trovare una donna con cui costruire una relazione.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati da ex UeD/ "Non tornano i conti"

Ida, invece, era già tornata a Uomini e Donne dove, dopo Riccardo, ha avuto altre storie come quella con Diego Tavani e Alessandro Vicinanza, entrambe finite. Il ritorno in studio di Riccardo, tuttavia, ha fatto nascere dei dubbi sul rapporto con Ida. I due, infatti, non solo hanno ballato più volte insieme, ma hanno anche trascorso del tempo nello studio al termine di una registrazione facendo infuriare Tina Cipollari, convinta che tra i due ci sia ancora dell’attrazione. La stessa Tina, inoltre, incuriosità, ha chiesto ad Ida e Riccardo se si siano sentiti nei mesi scorsi. Entrambi hanno negato, ma Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che smentisce la dama e il cavaliere del trono over.

Ilie Maneschi "Ecco perché sono sparito da Uomini e Donne"/ "Con Ida siamo usciti e…"

La segnalazione di Deianira Marzano su Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Deianira Marzano, dopo aver ricevuto una segnalazione, ha condiviso il testo del messaggio tra le storie del suo profilo Instagram. Secondo la segnalazione pubblicata da Deianira Marzano, Ida e Riccardo si sarebbero sentiti nei mesi scorsi. “Ti volevo confermare che più volte una persona ha assistito ha conversazioni tra i due con vivavoce in auto. Non si sono detti chissà cosa però i due, in tutti questi mesi, si sono sempre sentiti. Non so se il programma lo consente, magari si sentivano in termini di amicizia, ma perchè non dirlo?”, si legge nel messaggio pubblicato da Deianira.

Uomini e Donne, Ida Platano smascherata da Tina "Sei attratta ancora da Riccardo"/ I suoi occhi non mentono..

La segnalazione su Riccardo e Ida sarà portata a galla anche durante una delle prossime puntate di Uomini e Donne? Lo scopriremo presto. Nel frattempo, Riccardo continua a conoscere dame mentre Ida non sta uscendo con nessuno.













© RIPRODUZIONE RISERVATA