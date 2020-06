Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ L’anello dell’ex Uomini e Donne..

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono lasciati di nuovo? La coppia di Uomini e Donne è una delle più amate tra quelle che si sono formate nel parterre del trono over ma, ad oggi, ci sarebbero numerosi indizi che fanno pensare se non ad una rottura ufficiale, quanto meno ad un periodo di crisi. Ida e Riccardo sono stati spesso i protagonisti di vari alti e bassi. Nell’ultimo periodo, però, tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele. Ida e Riccardo, infatti, hanno anche trascorso insieme la quarantena e i problemi che li avevano allontanati in passato sembravano essere un cattivo ricordo. Oggi, però, i rumors su una nuova rottura tra l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over tornano prepotentemente. A raccogliere indizi su un presunto momento di crisi della coppia è l’informatissimo Vicolo delle News.

IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI: L’ANELLO CHE CONFERMEREBBE LA ROTTURA

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono sempre molto presenti sui social. Da circa un mese, tuttavia, i due non condividono foto e video inerenti alla loro storia d’amore. Essendo una storia nata in un programma televisivo, sono tantissimi i fans che vorrebbero avere notizie sul loro rapporto. Sia Ida che Riccardo, tuttavia, continuano a restare in silenzio indisponendo i followers che vorrebbero sapere la verità. Come se non bastasse, le talpe del Vicolo delle News hanno notato la nuova abitudine di Ida di non inquadrare più gli anelli che indossa nelle storie che poi pubblica su Instagram. Una casualità? Secondo le talpe del Vicolo, quello della Platano potrebbe essere un gesto fatto per evitare di mostrare di non indossare più l’anello che le ha regalato Riccardo. Tra i due ex protagonisti del trono over, dunque, l’amore è nuovamente giunto al capolinea o nelle prossime ore arriverà la foto di coppia che smentirà la rottura?



© RIPRODUZIONE RISERVATA