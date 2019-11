Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano/ Proposta di matrimonio a Uomini e Donne!

La storia infinita. Potremmo sicuramente intitolare in questo modo la storia d’amore che ha come protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nell’ultima puntata del trono Over di Uomini e Donne tra i due sembrava ormai finita per sempre. Entrambi, dopo l’ennesima lite, hanno concluso annunciando in studio la fine del loro rapporto. Oggi però arriva una nuova svolta. La registrazione del trono Over tenutasi oggi 30 novembre ha infatti visto Ida e Riccardo ancora una volta protagonisti ma quanto è accaduto è qualcosa di davvero inaspettato: c’è stata una proposta di matrimonio! Come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, Riccardo ha deciso di rompere gli indugi e fare il grande passo proprio nello studio che li ha fatti incontrare e innamorare.

Uomini e Donne, proposta di matrimonio di Riccardo per Ida: lei…

Prima della fatidica proposta, Maria De Filippi, consapevole di cosa sarebbe accaduto di lì a poco, fa entrare in studio Ida Platano. Racconta che dopo la lite della scorsa settimana i due si sono parlati e rivisti ma la Platano ammette subito di essere decisa a chiudere con Riccardo. Anche lui entra in studio e si dice spiazzato, soprattutto perché in settimana ci sono stati avvicinamenti, anche fisici tra loro. Riccardo allora tentenna ma la De Filippi lo invita a fare comunque ciò che aveva progettato di fare. Riccardo concorda così le dichiara il suo amore, si scusa per tutti gli errori fatti e tira fuori l’anello, chiedendole di sposarlo. Ida è frastornata ma accetta comunque di ballare con lui. Alla fine Riccardo la prende in braccio e la porta con se fuori dallo studio dove Maria preferisce non far arrivare le telecamere e lasciarli da soli a discutere. Scopriremo dunque alla prossima registrazione cos’è accaduto!

