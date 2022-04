Ida Platano e Riccardo Guarnieri smascherati da ex UeD/ “Non tornano i conti”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: molti dubbi sulla coppia

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, continuano a far discutere. La dama e il cavaliere sono finiti al centro delle polemiche, da quando Riccardo ha deciso di tornare nello studio di Canale 5 per trovare un nuovo amore, finendo per rivolgere tutte le proprie attenzioni alla ex. Dopo aver condiviso una relazione molto burrascosa, Ida e Riccardo sono riusciti a chiarire il loro rapporto nelle ultime puntate di Uomini e Donne ammettendo di non essere indifferenti l’uno all’altra.



Ma la ritrovata confidenza ha destato molti dubbi, fuori e dentro lo studio. Anche perché, nonostante abbiano dichiarato di non voler frequentarsi di nuovo, ogni scusa è buona per per toccarsi, abbracciarsi e ricordare il passato insieme. Tina Cipollari ha criticato duramente il riavvicinamento dei due, soprattutto non crede nel repentino cambiamento di Ida Platano nei confronti di un uomo che l’ha fatto soffrire. Secondo l’opinionista dama e cavaliere stanno prendendo in giro tutti.

Barbara De Santi: non crede a Ida e Riccardo

“Finalmente è finita questa pagliacciata perché io l’ho trovata veramente una cosa orrenda questo che abbiamo visto”, ha tuonato in studio Tina Cipollari. Anche Barbara De Santi, ex dama del trono over di Uomini e Donne, si è schierata dalla parte dell’opinionista che non crede alla buona fede di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, protagonisti anche di una segnalazione ricevuta da Deianira Marzano.



“Si sono mollati perché era impossibile una storia tra loro due, può darsi anche che risucceda, un uomo e una donna che stanno insieme due anni e mezzo e che si lasciano… Due anni e mezzo? A me non tornano i conti. Loro non sono mai stati insieme 30 mesi. Mai!”, ha scritto sui social commentando una clip in cui Maria De Filippi difende Ida e Riccardo dagli attacchi di Tina Cipollari. Secondo Barbara, Ida e Riccardo sono stati insieme per molto meno tempo di quello che vorrebbero far credere.

