Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a Uomini e Donne/ Scontro epico con Riccardo

Ida Platano e Alessandro Vicinanza: il ritorno a Uomini e Donne

Dopo aver lasciato la trasmissione che li ha fatti conoscere e innamorare, Alessandro Vicinanza e Ida Platano tornano nello studio di Uomini e Donne per un confronto con Riccardo Guarnieri, reo di aver rilasciato le seguenti dichiarazioni al magazine ufficiale della trasmissione: “Seppure ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo “guerriero”, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio.. Non mi permetto di giudicarlo perché non lo conosco: non so che persona sia nella vita privata e come si rapporta con gli altri. Però, per gli atteggiamenti che ho visto in studio, un po’ lo reputo immaturo o, almeno, per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava”.

Tali parole non sono state gradite dalla coppia che ha così chiesto alla redazione del dating show di canale 5 di poter avere uyn confronto proprio con Riccardo. Confronto che animerà, salvo colpi di scena dell’ultima ora, la puntata in onda oggi.

Alessandro Vicinanza e Ida Platano sempre più innamorati

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono sempre più uniti e innamorati. La coppia ha trascorso le festività insieme e si è anche concessa un bellissimo viaggio a Miami dove l’amore è cresciuto ancora di più. I due, per il momento, continuano a vivere il sentimento a distanza, ma i progetti di coppia sono tanti come è stato raccontato nello studio di Verissimo.

“Alessandro mi fa prendere la vita alla leggera. Non abbiamo neanche mai litigato. Io sono gelosa se mi dà motivo di essere gelosa”, ha raccontato Ida a Silvia Toffanin mentre Alessandro, dopo le paure iniziali, ha capito di voler vivere il sentimento che prova per Ida.

