Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne/ Confronto dopo la cena: Tina…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo essersi rivisti nello studio di Uomini e Donne, dopo essersi scontrati e aver ricordato le emozioni vissute durante la storia d’amore che ha appassionato e appassiona il pubblico, hanno deciso di riprovarci. A fare il primo passo è stata Ida che, dopo aver ammesso di non poter vedere in Riccardo un amico, ha fatto notare all’ex fidanzato come non sia mai troppo tardi per riprovarci. Riccardo, da parte sua, è apparso molto titubante e, di fronte alla sua non risposta, Ida l’ha mandato a quel paese.

Dopo una serie di scontri dietro le quinte, rientrati in studio, Armando Incarnato, Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno provato a far ragionare Riccardo esortandolo a mettere da parte la ragione e ad ascoltare il cuore. Consigli che il cavaliere pugliese ha deciso di seguire chiedendo alla Platano di uscire a cena.

La decisione di Riccardo Guarnieri e Ida Platano di uscire insieme a cena per provare a ricominciare è arrivata in una puntata in cui Tina Cipollari non c’era. Nella puntata in onda oggi, però, Tina torna in studio e, secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, si scaglierà contro Ida e Riccardo.

Durante il racconto della cena di Ida e Riccardo, Tina non risparmierà critiche alla dama e al cavaliere di cui non si fida, convinta che i due provino ancora qualcosa l’uno per l’altra non raccontando tutto al pubblico.

