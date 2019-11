Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: è finita! Lacrime e uscite di scena

Oggi pomeriggio dalle 14.45 in poi torna il trono over di Uomini e Donne. Protagonisti della nuova puntata, dopo Gemma e Juan Luis anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri, alle prese con la probabile rottura definitiva. Ecco cosa ci riferiscono le anticipazioni del VicoloDelleNews in merito: “Si passa ad Ida e Riccardo. Parte la musica per far entrare prima lei, ma lei non entra! Aspettano un altro minuto, riparte la musica ma lei niente. Si viene a sapere che è dietro le quinte che sta piangendo e per tale motivo non riesce ad entrare in studio. Fanno vedere quindi un RWM del dopo puntata scorsa, dove appare lei con Riccardo che litigano, lui molto arrabbiato ma nonostante ciò finisce che si baciano”. Successivamente Maria De Filippi ha fatto entrare in studio solamente Riccardo Guarnieri, per cercare di capire cosa stesse accadendo. Lui “racconta di essere stato a Brescia nei giorni scorsi, le cose però non sono decollate affatto, tanto che pure lui si commuove ed inizia a piangere, per alcuni secondi non è riuscito nemmeno a parlare”.

Uomini e Donne Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri rompono (ancora una volta!)

Dopo la commozione di Riccardo Guarnieri, Ida Platano si è fatta coraggio entrando in studio e iniziando a discutere con lui: “Uno dei tanti motivi di litigio addotti oggi è che lui non riesce ancora ad avere rapporti intimi con lei, lui sostiene che il motivo è che non cerca solo un rapporto fisico con lei ma anche mentale e quindi vuole prima superare i problemi che hanno”. Poi si parla anche di un’altra delusione che ha “bloccato” la Platano, ancora amareggiata verso la famiglia di lui “per un fatto avvenuto questa estate, quando a sua insaputa era scesa a Taranto portandosi dietro il figlio e la mamma di lui non le aveva aperto la porta”. Successivamente viene anche fuori che Ida va dallo psicologo per “colpa” sua: “e lui sostiene che dopo ogni seduta lei lo chiama e aumenta la sua aggressività nei suoi confronti e la negatività sulla loro storia. Lei esce piangendo facendogli capire che se va dallo psicologo sostanzialmente è colpa sua”. Dopo uno scontro tra Riccardo e Roberta, la dama siciliana rientra e conferma, insieme a Guarnieri, la fine della loro relazione d’amore.

