Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: in coppia non funzionano?

Proseguono le dinamiche del trono over di Uomini e Donne e con queste, anche il ritrovato amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri che stanno provando a darsi una nuova possibilità. Ecco cosa ci raccontano le anticipazioni delle valide talpe del VicoloDelleNews a tal proposito: “ennesimo litigio per incomprensioni solite loro, la cosa strana è che le due versioni che danno non coincidono mai. Ad esempio viene specificato che un motivo di litigio tra loro in settimana è stato che lui voleva far una diretta mentre lei una videochiamata tra loro due soli. Lei dice che lui non prova attrazione nei suoi confronti e tutto il pubblico è d’accordo, si è messa anche a piangere mentre lui dice che lei è pesante e che stanno perpetuando i problemi del passato e che pare non abbiano imparato nulla dagli errori”. Anche Tina Cipollari ha voluto dire la sua parlando dei protagonisti al centro dello studio. Secondo l’opinionista i due si vogliono molto bene ma non sono più attratti l’uno dall’altra.

Ida e Riccardo ci provano ancora ma…

Tina Cipollari continua affermando che presi separatamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due persone splendide, ma in coppia non funzionano più. Anche Maria De Filippi avverte un fortissimo problema tra di loro, ma non si comprende bene di che natura. Naturalmente anche Armando Incarnato farà “capolino”: “Si mette ovviamente anche Armando in mezzo, che la volta scorsa aveva detto ad Ida che Riccardo non è davvero innamorato di lei e che si è rifatto avanti solo perché aveva visto che lei si stava interessando ad un altro uomo e nel dirglielo le aveva anche fatto una carezza sul volto”, si legge sul Vicolo. Questo particolare gesto d’affetto è stato condannato anche da Gianni Sperti che intervenendo sostiene che quella carezza sia stata assolutamente inappropriata. Questo scatenerà un nuovo battibecco anche tra il cavaliere e l’opinionista. In ultimo, Riccardo lascia lo studio inseguito da Ida e non faranno ritorno in puntata anche se: “Fanno solo vedere poi lei nel camerino che piangeva disperata e Maria ha deciso di proseguire con gli altri”, come andrà a finire?

