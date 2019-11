Ida Platano e Riccardo Guarnieri/ Uomini e Donne: mancanza di attrazione?

Come sta procedendo la storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Dalle 14.45 si riapriranno le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Dopo la lunga parentesi dedicata a Gemma Galgani, si passerà alle novità di Ida e Riccardo, che avevano deciso di uscire insieme e riprovarci ancora una volta. Ecco cosa scrivono le talpe del VicoloDelleNews a tal proposito: “Ida continua a lamentarsi del mancato trasporto da parte di lui, ancora non c’è stato un bacio a quanto pare, poi lui non commenta le sue foto su Instagram, soprattutto l’ultima, e la cosa le sembra grave. Finiscono per andare a discutere dietro le quinte (…) Quando tornano in studio la discussione continua con l’incursione di Armando, che in settimana ha fatto delle storie contro la coppia alludendo anche alle ‘corna’”. Queste ultime insinuazioni hanno notevolmente “acceso” Tina Cipollari che si è arrabbiata molto con il napoletano dicendogli “che è un rosicone e che quando non arriva dove vuole inizia ad infangare la gente e mettersi in mezzo a cose che non lo riguardano”.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo sempre in crisi!

Nel frattempo le registrazioni del trono over di Uomini e Donne sono anche andate avanti, e le cose tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono un continuo tira e molla. Lo scorso 9 novembre per esempio, si sono registrate le nuove dinamiche del trono over di Uomini e Donne e le cose, tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri non sono di certo migliorate: “Lei dice che lui non prova attrazione nei suoi confronti e tutto il pubblico è d’accordo, si è messa anche a piangere mentre lui dice che lei è pesante e che stanno perpetuando i problemi del passato e che pare non abbiano imparato nulla dagli errori. Tina dice che a questo punto si vogliono solo bene e c’è solo amicizia tra i due, che presi singolarmente sono due persone splendide ma in coppia no. Anche Maria dice che non è un problema di cercare di andare d’accordo ma di ascoltarsi a vicenda”, si legge sempre sul VicoloDelleNews. Troveranno mai un punto d’incontro? Ieri pomeriggio i due erano a pranzo insieme, un passo verso la riconciliazione?

