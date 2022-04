IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI, UOMINI E DONNE/ Tina: “Una pagliacciata…”

Tina Cipollari attacca Riccardo e Ida

Dopo aver chiuso la conoscenza con Gloria, Riccardo Guarnieri è uscito nuovamente con lei spiegando di volersi vivere la conoscenza. Maria De Filippi, poi, manda in onda un video di una conversazione tra Riccardo e Ida che scatena la reazione di Tina che, di fronte ai sorrisi e ai gesti dei due sbotta. “Una pagliacciata. E’ una cosa orrenda. Io devo capire il tuo scopo. Se vi piacete ancora, se è rinato questo amore, perchè prendi in giro Gloria mentre lei (Ida ndr) sta lì a guardarti come a fatina di Pinocchio è una vera pagliacciata“, sbotta Tina. “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e tu sei tornato solo per quello”, aggiunge una furiosa Tina.

Ida e Riccardo nascondono flirt a Uomini e donne?/ Un dettaglio accende la polemica

“Non è vero”, si difende Ida. “Ma tu pensi di prendere ancora in giro la gente?“, chiede Tina puntando il dito contro Ida mentre Alessandro Vicinanza dà ragione alla Cipollari accusando Riccardo di prendere in giro Gloria che continua ad avere un interesse per lui. “Io sono tornato con il suo ricordo. Riuscire a parlare nuovamente è una cosa bella. Per me, lei non è una persona indifferente“, si difende Riccardo. “Anche lui per me non è indifferente”, aggiunge poi Ida (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano è amore?/ Maria: "Balli con lei?"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri ancora vicini a Uomini e Donne?

Dopo essersi lasciati, dopo aver vissuto altre storie d’amore, Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sono ritrovati nuovamente l’una di fronte all’altro nello studio di Uomini e Donne dove il loro amore è iniziato. Riccardo ed Ida si sono confrontati sul passato e hanno anche ballato insieme. Nella scorsa puntata, Riccardo aveva espresso il desiderio di poter parlare con Ida e la dama aveva accettato la sua proposta. Cosa sarà accaduto tra i due? Riccardo ed Ida avranno ripercorso tutta la loro storia o avranno deciso di mettere un punto al passato dando vita ad un nuovo inizio?

IDA PLATANO, UOMINI E DONNE/ Sorrisi con Riccardo, Tina sbotta "Fino a 10 giorni fa…"

Mentre i fan del dating show di canale 5 sognano un ritorno di fiamma tra la dama e il cavaliere del trono over così come Gianni Sperti che continua a ribadire la bellezza della coppia, Tina Cipollari non è dello stesso parere. Come reagirà, dunque, la bionda opinionista di fronte al riavvicinamento tra Riccardo ed Ida?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri scatenano la reazione di Tina Cipollari

Tina Cipollari, nell’ultimo periodo, ha spesso attaccato Ida Platano per alcuni suoi atteggiamenti con i cavalieri che frequenta. Di fronte al riavvicinamento con Riccardo Guarnieri, come svelano le anticipazioni pubblicate dalla pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, scatenerà la dura reazione di Tina Cipollari che attaccherà sia la dama che il cavaliere.

In studio, dunque, il riavvicinamento tra i due ex che, pare, non avrà un risvolto romantico, scatenerà durissime reazioni. Oltre a quella di Tina, come reagirà Gianni Sperti? Dalla parte di chi si schiererà? Lo scopriremo tra pochissimo durante la messa in onda della puntata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA