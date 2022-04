Ida Platano e Riccardo Guarnieri vicini a Uomini e Donne/ Fedez e Leone ironizzano…

Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini a Uomini e donne

Nuovamente protagonisti di Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo aver rotto il ghiaccio, si sono riavvicinati ballando prima insieme e poi chiacchierando a lungo al termine di una registrazione. Nel corso della puntata del dating show del 19 aprile, Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui Ida e Riccardo chiacchieravano, sorridevano e si lasciavano andare a gesti d’affetto. Un momento che ha fatto piacere ad entrambi che, in studio, hanno ammesso di non essere indifferenti l’uno all’altra.

“Sarebbe bello farci una chiacchierata. È scivolato tutto, ho pensato che sarebbe bello farci una chiacchierata fuori da qui, non ci è mai riuscito. Mi farebbe piacere…“, hanno sottolineato mostrandosi molto complici. Una situazione che ha scatenato la reazione di Tina Cipollari, ma anche di Fedez e Leone che, in quel momento, stavano guardando la trasmissione a casa.

Fedez e Leone confusi dal riavvicinamento tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Tina Cipollari ha puntato duramente il dito contro Ida e Riccardo nella scorsa puntata di Uomini e Donne. “Finalmente è finita questa pagliacciata, perché penso che abbiamo assistito a una pagliacciata. Se vi piacete ancora, se questo è un amore perché prendi in giro Gloria?”, ha attaccato Tina che ha accusato la dama e il cavaliere di essere semplicemente in cerca di popolarità.

Su Instagram, mentre andava in onda la puntata di Uomini e Donne, Fedez ha pubblicato una storia in cui, insieme al figlio Leone, guarda il dating show di canale 5. Di fronte al battibecco tra Ida e Riccardo con Tina, il rapper e il figlio si mostrano alquanto confusi dalla situazione. “Lei però non è innamorata. Hai capito amore?”, ha spiegato Fedez al figlio Leone che, incuriosito, chiede – “Perché?”. “Non lo so, non ho capito. Tu hai capito? Neanche io”, è stata la risposta del rapper.

Fedez e Leone Lucia Ferragni che provano a capire qualcosa sulla situazione fra Ida e Riccardo ma con scarsi risultati 😂😂

