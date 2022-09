Ida Platano e Riccardo, lite a Uomini e donne/ Maria: “Ti rode che abbia baciato…”

Lite a Uomini e Donne tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Maria De Filippi perde la pazienza con Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Ida Platano ribadisce di essere uscita con Alessandro Vicinanza e di aver deciso di godersi una serata spensierata e leggera con Alessandro baciandolo per dimenticare tutte quelle che sono state le preoccupazioni sentimentali. “Perchè con lui hai avuto questo atteggiamento e con me no? Sei uscita con me appuntando subito tutto ciò che non ti andava bene”, sbotta Riccardo. Ida ribadisce che quello che provava per Riccardo era molto più forte rispetto a quello che prova per Alessandro motivando così il diverso trattamento.

“Mi dà fastidio il diverso trattamento. Resto fermo sul suo atteggiamento contro di me. Una persona che dice di essere innamorato di me, perchè mi blocca ocunque?”, chiede Riccardo. “Perchè tu quando sei andato a Taranto le hai risposto?”, sbotta Maria che poi aggiunge – “Ma perchè ti rode che abbia baciato Alessandro?”. Una domanda a cui Riccardo risponde spiegando di non essere infastidito dal bacio, ma dall’atteggiamento di Ida.

Maria De Filippi e il rimprovero a Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Di fronte all’atteggiamento di Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi prova a fargli capire la vera motivazione per cui Ida ha deciso di uscire con Alessandro Vicinanza. “Lei ti vede ballare con Federica e, guarda caso, decide di ballare con Alessandro. Pensando che tu saresti uscito con Federica, lei decide di uscire con Alessandro. Anche se non ha 15 anni, certe volte ha atteggiamenti da quindicenne e tu, quando ti siedi al centro, hai 12 anni”, sbotta Maria

“Voltate pagina o tornate insieme perchè vi fate del male così. Lui sta male nel vederti con Alessandro e tu nel vederlo con Federica. Volete andare avanti così?“, chiede Armando Incarnato con Ida che ammette di non voler più soffrire.

