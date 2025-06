Ida Platano e Roberta Di Padua, qualcosa le unisce dopo Uomini e Donne: cosa accomuna le due ex dama del trono over.

Ida Platano e Roberta Di Padua: gli amori condivisi

Ida Platano e Roberta Di Padua sono state due delle dama più amate e seguite del trono over di Uomini e Donne. Entrambe bellissime e molto corteggiate, Ida e Roberta non sono mai state amiche. Tra le due, infatti, c’è sempre stata rivalità in amore. Roberta e Ida, infatti, hanno condiviso alcuni amori. Il primo è quello che entrambe hanno provato per Riccardo Guarnieri. La storia d’amore tra Ida e Riccardo ha appassionato per diverso tempo il pubblico di Uomini e Donne che ha poi seguito la storia tra Riccardo e Roberta.

Dopo le rispettive storie con Riccardo Guarnieri, Ida Platano e Roberta Di Padua hanno avuto entrambe una storia con Alessandro Vicinanza. Con quest’ultimo, Ida ha lasciato la trasmissione ma la loro relazione è finita portando entrambi nuovamente nel programma. Alessandro, tornando nel parterre del trono over, ha poi scelto di provare ad avere una relazione con Roberta con cui è attualmente fidanzata. Ida, invece, dopo aver frequentato un uomo misterioso, è ancora single. Oggi, dunque, Ida e Roberta hanno due vite diverse, ma c’è una cosa che le unisce ancora.

Ida Platano e Roberta Di Padua: cosa unisce le due ex dame di Uomini e Donne

Con due vite professionali e sentimentali diverse ma con un amore in comune: sia Ida Platano che Roberta Di Padua, infatti, amano cucinare ed entrambe, spesso, condividono sui social, contenuti culinari. Roberta, in particolare, sul suo secondo profilo è solita pubblicare le ricette dei piatti che prepara per Alessandro Vicinanza e per il figlio Alex.

Contenuti molto simili quelli di Ida e Roberta che mostrano ai fan anche cosa fanno quando non lavorano o quello che solitamente fanno nel corso di una giornata tra impegni lavorativi e privati. Tuttavia, è l’amore per la cucina che, oggi, lega le due ex dama del trono over di Uomini e Donne tra le quali non c’è mai stato un rapporto di amicizia.

