Ida Platano elimina Mario Cusitore a Uomini e Donne/ Choc in studio: nuove segnalazioni e chat scomode

Ida Platano ha deciso di eliminare Mario Cusitore a Uomini e Donne a causa di nuove segnalazioni

Il momento che sembrava essere nell’aria da giorni è arrivato nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 31 gennaio 2024: Ida Platano ha eliminato Mario Cusitore. Non è bastato il tatuaggio col nome della tronista, né le varie rassicurazioni del corteggiatore per convincerla della sincerità del suo interesse; alla fine le segnalazioni hanno prevalso sul resto, portando Ida a decidere di dire addio al corteggiatore che più degli altri sembrava vicino ad essere la sua scelta.

Mirko Santia, chi è il nuovo corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne/ Accuse a Mario Cusitore e...

Ma cos’è accaduto in studio? Le anticipazioni riportate da IsaeChia svelano che, durante la nuova registrazione, sono arrivate ennesime segnalazioni su Mario. La tronista, ad inizio puntata, ha rivelato di aver ricevuto messaggi da una nuova ragazza con la quale il corteggiatore si sarebbe sentito.

Ida Platano elimina Mario a Uomini e Donne: la reazione del corteggiatore

Ma non è tutto: a quanto pare, Ida Platano ha avuto la possibilità di leggere le chat con questa ragazza e, dai messaggi letti, trasparrebbe chiaramente il poco interesse di Mario Cusitore nei suoi confronti. Da qui la decisione di eliminarlo dallo studio. Una decisione sicuramente sofferta, che la tronista ha però trovato a questo punto obbligata.

Ida Platano, lite con Mario a Uomini e Donne e nuove segnalazioni/ Poi l'amara sorpresa di Ernesto Russo

Altrettanto spiazzante è stata però la reazione di Mario alla decisione di Ida: il corteggiatore, dopo aver saputo di essere stato eliminato, ha lasciato la postazione ed è andato via senza dire nulla. La scelta di Ida su Mario sembra essere definitiva, anche se non è da escludere che il corteggiatore possa aver chiesto un confronto in camerino dopo la registrazione di Uomini e Donne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA