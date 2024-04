Ida Platano, esterna con Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne/ “Non sono innamorato, ma sto a buon punto”

Ida Platano, confronto con Mario a Uomini e Donne

Dopo il momento dedicato ad Aurora Tropea e alla lite con Gemma Galgani, Maria De Filippi cambia registro nel corso della puntata di Uomini e Donne del 4 aprile 2024 con Ida Platano. Maria manda in onda l’esterna fatta da Ida e Mario in cui il clima è più disteso. “Sei più tranquillo? Hai pensato a quello che ti ho detto?”, chiede la tronista mentre Mario conferma di aver pensato a tutta la situazione anche se ammette che è difficile ricominciare. Ida, poi, mostra al corteggiatore il video in cui la nonna gli augura buon compleanno. In studio, i commenti di Gianni Sperti e Tina Cipollari arrivano puntuali.

“Quanto durerà questo clima disteso?“, punge Tina mentre Gianni, rivolgendosi a Cusitore, aggiunge – “Tu usi parole forti nei confronti di Ida e quando la guardi i suoi occhi sono quelli di un innamorato”. “Non credo che sia innamorato di me“, puntualizza subito la tronista che, poi, resta spiazzata da alcune frasi di Mario.

Mario Cusitore parla d’amore con Ida Platano

Secondo Gianni Sperti, Mario Cusitore potrebbe essere innamorato di Ida Platano, ma il corteggiatore napoletano mette le mani avanti: “Non sono innamorato, ma sto a buon punto”, sottolinea Mario a cui, invece, Tina Cipollari non crede affatto. Secondo l’opinionista, Mario continuerebbe ad esprimersi per frasi fatte e mostra il suo interesse per Ida perché è l’unica tronista.

Spazio, poi, al video dell’esterna tra Ida e Pierpaolo. Anche con quest’ultimo è andato tutto bene e i due sembrano molto più in sintonia rispetto a quanto Ida non lo sia con Mario.

