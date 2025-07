Ida Platano, in vacanza in Sardegna, incanta tutti con un look super selvaggio.

Ida Platano sin dalle prime puntate del trono over di Uomini e Donne a cui ha partecipato, è sempre stata considerata una delle dame più belle tra quelle presenti in trasmissione. Con il tempo, Ida è diventata sempre più bella e, nel corso dell’ultimo anno, ha deciso di mantenere in perfetta forma il fisico anche attraverso la palestra. Pur non avendo mai amato allenarsi in palestra, Ida Platano ha deciso di provarci e, dopo le prime lezioni, vedendo il proprio corpo migliorare, ha deciso di essere assidua e allearsi quotidianamente. Come ha mostrato lei stessa sui social, Ida si è sempre allenata andando in palestra al mattino presto prima di andare a lavoro.

Dopo mesi di allenamento, Ida oggi sfoggia un fisico non solo snello, ma anche super tonico come è possibile vedere dagli abiti che l’ex dama indossa e che mettono in risalto le sue forme.. Attualmente in vacanza, l’ex protagonista del trono over sta incantando tutti con la sua bellezza.

Il look estivo di Ida Platano

Ida Platano è attualmente in vacanza in Sardegna con il figlio ma nel villaggio in cui sta soggiornando è circondata da tante persone con cui si diverte e trascorre le giornate. Dopo aver trascorso l’intera giornata in spiaggia, Ida trascorre la serata a cena insieme agli altri ospiti del villaggio e per la sera si diverte a giocare con il suo look.

Parrucchiera professionista, ad Ida piace giocare molto con i suoi capelli sfoggiando sia pieghe lisce, ma anche mosse oltre a varie acconciatura. Essendo al mare, tuttavia, Ida ha scelto di sfoggiare dei capelli mossi e selvaggia che le donano un aspetto super affascinante. Ida, inoltre, completa il look con un abito rosso e un rossetto dello stesso colore, una tonalità che esaltano l’evidente abbronzatura dell’ex dama che continua ad essere single.