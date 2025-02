A Uomini e Donne gli addii e le cacciate dallo studio sono ormai all’ordine del giorno. Dopo quello che è successo alla giovane tronista non si può non parlare dell’addio di Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano, messo sotto esame nella puntata di ieri da Gianni Sperti che ha voluto vederci chiaro telefonando all’ex tronista con cui lui si è intrattenuto pur continuando a stare nel parterre maschile del Trono Over.

Mario era appunto un ex corteggiatore di Ida che ha poi deciso di rimettersi in gioco nel parterre, criticato non solo da Gianni, ma anche da Tina Cipollari e da diverse dame. Sul suo profilo Instagram la parrucchiera di Brescia ha voluto lanciare quella che è a tutti gli effetti una frecciatina facendo riferimento al segno dell’Ariete: “Il karma metterà ognuno al suo posto. E ci sarà da ridere. Forte”.

Mario Cusitore ha fatto una brutta figura ieri, a Uomini e Donne, perché è stato visto baciarsi con l’ex tronista Nicole Santinelli, che non ha negato nulla, anzi, ha risposto in maniera lapidaria a Gianni Sperti che ha voluto telefonarle per chiederle spiegazioni a riguardo. Margherita, che voleva iniziare di nuovo una conoscenza con il cavaliere, è rimasta delusa dopo quello che è successo.

Intanto c’è una voce di corridoio lanciata dal settimanale Nuovo Tv che vorrebbe Ida Platano intenzionata a tornare nel programma di Maria De Filippi per riprendersi il trono. Peccato che ora la protagonista sia Tina Cipollari, anche se il suo trono è ovviamente finto. Magari Ida si accontenterà di tornare a sedersi nel parterre femminile accanto alla sua migliore amica Gemma Galgani, anche lei alla ricerca del suo grande amore. Di certo Gianni Sperti sarebbe molto contento del suo ritorno in trasmissione dato che hanno sempre avuto un bel rapporto così come la dama veterana.

