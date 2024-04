Ida Platano, frecciata a Mario Cusitore dopo Uomini e donne/ Lo sfogo: “Ho fatto passare troppe cose”

Ida Platano contro Mario Cusitore dopo Uomini e Donne: la frecciata sui social

Ida Platano lancia una frecciata a Mario Cusitore dopo Uomini e Donne. La tronista si è lasciata andare a uno sfogo sui social e pare sempre più probabile che Ida Platano decida di lasciare il suo trono nel dating show. Nessuna scelta. Nessun compagno ma solo tristezza e rabbia che sembrano essere i sentimenti prevalenti. Non è stata l’avventura senza pensieri che la Platano sperava di vivere, nessuna favola e soprattutto nessun principe da scegliere e ‘vivere fuori’ da Uomini e Donne. L’esperienza da tronista del notissimo volto della trasmissione di Maria De Filippi con ogni probabilità si concluderà senza esito, ma con tanto amaro in bocca. Ida Platano nelle scorse ore è tornata sui social, dove non ha risparmiato una frecciata a Mario Cusitore, pur senza tirarlo ufficialmente in ballo.

Ida Platano si è sfogata così contro il corteggiare di Uomini e donne: “Chiedo un milione di volte scusa a me stessa per essermi fatta andare bene troppe cose, troppe volte”, queste le ultime parole di Ida che con tutta certezza sono rivolte a quando andato in onda su Canale 5. Nella puntata più recente Mario Cusitore si è ritrovato a fare i conti con i dubbi di Ida, Tina Cipollari e Gianni Sperti dimostrando di non aver passato la notte con una ragazza bionda della quale si era vociferato.

Da mesi, l’ex dama del trono over Ida Platano, ha interessato il pubblico del dating show di Canale 5 Uomini e Donne con la ricerca del suo uomo ideale che, però, non si è conclusa nel migliore dei modi. Ida, infatti, da settimane, si stava dedicando in maniera esclusiva alla conoscenza di Mario Cusitore e Pierpaolo Siano di cui, però, ha più volte dichiarato di non essersi mai fidata ciecamente. A far aprire gli occhi a Ida Platano è stata una nuova segnalazione su Mario Cusitore che era stato avvistato in compagnia di una ragazza mentre usciva da un B&B, situazione poi chiarita dal corteggiatore.

Intanto nelle scorse ore Ida Platano, oltre a pungere Cusitore, ha voluto ringraziare i fan di Uomini e Donne per il grande affetto che le hanno sempre mostrato: “Non vi ho mai considerato soltanto un numero di persone che mi seguono, ma come degli esseri umani persone che si sono affezionata a me e ne sono grata e onorata…”.











